Tres ladrones golpearon al hombre para intentar robarle el reloj a la salida de un restaurante: "La gente se quedó mirando"

Asalto violento en Barcelona: buscan a cuatro ladrones por robar un reloj a una persona mayor en plena calle

Barcelona"El mayor susto de mi vida". Así relata Nicolas Roche el intento de atraco violento que ha sufrido este fin de semana al salir de un restaurante en el centro de Barcelona, donde tres personas le golpearon para tratar de robarle el reloj.

El exciclista irlandés ha compartido la historia con sus seguidores en Instagram: "Acabo de ser atacado y golpeado por tres hombres". Un incidente en el que los ladrones no consiguieron su objetivo gracias a la novia de Nicolas Roche y dos agentes de seguridad de una tienda.

"No solo conseguí salvar mi reloj, sino que sobre todo detuvieron a los atacantes para que no me pegaran más", ha añadido el deportista, quien ha compartido una imagen de su cara repleta de arañazos por parte de los presuntos agresores.

"Otra cosa es vivirlo"

Nicolas Roche sospecha que "alguien debió haber avisado a la banda de que esperara afuera" una vez saliera del restaurante: "Había leído sobre todo esto en las noticias, pero es otra cosa vivirlo. El mayor susto de mi vida".

Para el exciclista, lo que más le impactó fue lo que ocurrió una vez estaba en el suelo de la capital catalana: "Durante más de cinco minutos, la gente se quedó allí mirando mientras mi novia gritaba pidiendo ayuda, hasta que finalmente los dos de seguridad salieron para espantar a los ladrones".

"Todavía me cuesta creer lo que ha pasado"

Un incidente del que espera que las cámaras de la tienda sirvan de utilidad a la policía para atrapar a las personas que trataron de robarle con violencia el reloj.

"Afortunadamente 'solo' unos pocos cortes en mi cara y un moratón en mi codo; Marta recibió un golpe en la parte de atrás de la cabeza intentando proteger mi cabeza en el suelo. Todavía me cuesta creer lo que ha pasado", ha culminado Nicolas Roche sobre un incidente que ha compartido con sus seguidores, a los que les ha advertido que vayan con cuidado al salir a la calle.

El robo a otro ciclista en Barcelona

Otro ciclista denunció meses atrás un robo en Barcelona. En este caso se trataba del danés Magnus Cort, quien se quedó sin su bicicleta en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona) mientras disputaba el Tour de Francia, la prestigiosa carrera que precisamente empezará el próximo año desde la capital catalana.

La bicicleta de Magnus Cort está valorada en 9.000 euros. Un robo que finalmente ha quedado en un susto, después de que los Mossos d'Esquadra recuperasen el vehículo de dos ruedas.

La policía catalana detuvo a dos personas, que suman 16 antecedentes, como presuntos autores del robo con fuerza. De este modo, el ciclista, procedente de París tras finalizar la ronda francesa, viajó hasta España para recuperar la bicicleta.

Una vez en Barcelona, Magnus Cort se reunió con los agentes, que le entregaron su herramienta de trabajo, mientras que el danés regaló a los mossos su dorsal número 223 del Tour de Francia, como muestra de agradecimiento.