07 FEB 2026 - 06:30h.

La pasarela canina invita a todos los perros y sus dueños a "lucir creatividad, estilo y mucho pelo en un desfile tan divertido como singular"

TarragonaTarragona vuelve un año más a convertirse en el escenario de una gran fiesta de desenfreno y descontrol con la llegada del Carnaval, que esta edición cuenta con el estreno de un concurso donde los mejores disfraces no deberán llevarlo las personas, sino sus mascotas.

Se trata de Dog d’Or, que se celebra este sábado 7 de febrero e invita a todos los perros y sus dueños a "lucir creatividad, estilo y mucho pelo en un desfile tan divertido como singular", que se lleva a cabo este sábado en el Parc Central de la localidad catalana.

Una auténtica pasarela canina que "promete convertirse en la más peluda y entrañable del programa oficial de Carnaval" que es apta para todos los públicos y está llena de complicidades que los vecinos de Tarragona no pueden perderse.

Disfraces originales, creativos y seguros

Este concurso de disfraces para perros "más elegante y bestia" llevará a las mascotas más estilosas a competir por alzarse con el Dog d’Or 2026. Para ello, los participantes desfilarán con sus mascotas en una pasarela especial, mostrando disfraces originales, creativos y seguros ante el jurado y el público asistente.

Los participantes desfilarán con sus mascotas en una pasarela, mostrando sus disfraces al jurado y al público. Finalmente, el ganador recibirá un trofeo y una tarjeta regalo de 200 euros para gastar en los establecimientos del Centro Comercial Parc Central, mientras que el segundo recibirá una tarjeta de 120 y el tercero de 60.

"Queremos ver imágenes de los disfraces más divertidos y originales que capturen la esencia de la festividad, de la ciudad y de las personas y mascotas que la viven", explican los artífices de este evento, en el que se valorará positivamente tanto la calidad en los aspectos técnicos, como la creatividad, originalidad y actitud de los protagonistas.

Los requisitos para participar

Entre los requisitos de los disfraces, destacan su adaptación para "que se ajuste bien a la mascota y no le cause molestias ni restrinja sus movimientos", y la seguridad para garantizar que los materiales utilizados "sean seguros y no tóxicos". Por contra, no aceptarán atuendos que sean ofensivos, discriminatorios o que promuevan la violencia.

Los organizadores también rechazarán disfraces que restrinjan la visión, respiración o movilidad del perro; que contengan elementos que puedan ser peligrosos para la mascota o para otros participantes como objetos punzantes o inflamables.

De este modo, podrán participar en el concurso todos los perros con sus tutores legales que lo deseen, siempre y cuando estén debidamente identificados con microchip o estén al día con las vacunas y desparasitación. La organización también pone en valor que sean sociables y no agresivos con otros perros y personas, y que las mascotas estén bajo la supervisión y responsabilidad de su tutor en todo momento.