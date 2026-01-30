"Si desde el cielo nos puedes escuchar, desde Cádiz te decimos que no te vamos a olvidar", llegaron a cantar, lanzando también un mensaje alto y claro contra el bullying

CádizLa cantera del Carnaval de Cádiz ha querido rendir varios homenajes en forma de copla a la sevillana Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado mes de octubre tras haber sufrido acoso escolar.

Durante la celebración de la segunda semifinal juvenil del Concurso Oficial de Agrupaciones, la comparsa gaditana 'El caminito de vuelta', que representa a unas catrinas mexicanas, describió en uno de sus pasodobles lo ocurrido "aquella tarde de otoño" cuando Sandra "se puso dos alas para escaparse del horror", y reivindicó su figura como recuerdo para que los insultos y los golpes no vuelvan a las clases.

De igual modo, la comparsa de Alcalá de Guadaíra 'A toda máquina' desarrolló en su pasodoble una alegoría sobre los cinco sentidos en la que nadie vio, olió, sintió, escuchó ni habló sobre los insultos y golpes que reciben los acosados en los centros educativos y reclamó máxima atención para que casos como el de Sandra no se repitan.

"No te vamos a olvidar, no nos vamos a callar": los mensajes por Sandra Peña

"Quiero dedicar esta letra que me sale del corazón, llena de rabia y de dolor, llena de amor y de emoción, a Sandra Peña", cantaron también los componentes de la chirigota 'Los tímidos, al ataque con tomate', disfrazados de un singular escuadrón juvenil que vence su timidez gracias al carnaval.

"Si desde el cielo nos puedes escuchar, desde Cádiz te decimos que no te vamos a olvidar", aseguraron en uno de sus pasodobles, "porque estos tímidos hoy se hacen valientes, no nos vamos a callar, por tu memoria y por tus padres".

Alusiones a Gaza, los cribados de cáncer de mama y la huelga del metal

De igual modo, la cantera juvenil cantó en sus repertorios también a las niñas y niños de Palestina, sobre los problemas que ha habido en los cribados de cáncer de mama, o en defensa de la clase obrera que participó en la huelga del metal del año pasado, como asuntos de compromiso social abordados entre estas agrupaciones cuyos componentes tienen edades comprendidas entre los 14 y 18 años.

Por su parte, este mismo viernes, a partir de las 16:00 horas, se vivirá en el Teatro Falla la última semifinal juvenil, tras la cual el jurado hará oficial qué agrupaciones pasan a la final de esta categoría, que se va a celebrar el próximo viernes 6 de febrero, y la que compiten agrupaciones de las provincias de Cádiz, Sevilla y Badajoz.

Además, hoy arrancan los cuartos de final de adultos, que comenzarán a las 20:30 también en el Teatro Falla, que abrirá el coro 'El sindicato', y por donde desfilarán hasta el 5 de febrero, jornada en la que se conocerá qué agrupaciones pasan a la semifinal, un total de 54 agrupaciones.