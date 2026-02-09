Reabierta tras casi tres semanas cerrada a la circulación a consecuencia de un accidente mortal en la red de Rodalie

Vuelven a cortar por motivos de seguridad la AP-7 en Martorell: dos autocares no respetaron las señales y acabaron en la obra

MartorellLa autopista AP-7 entre Gelida y Martorell (Barcelona) ha quedado reabierta por completo al tráfico en sentido sur a las tres horas de la pasada madrugada tras casi tres semanas cerrada a la circulación a consecuencia de un accidente mortal en la red de Rodalies.

La autopista AP-7, el eje viario básico del corredor mediterráneo por carretera, quedó cerrada al tráfico en ese tramo el pasado enero a consecuencia del accidente de un tren de Rodalies el día 20 en Gelida por la caída de un muro de contención, ante el riesgo de derrumbe de la vía.

El corte afectó a los tres carriles de la autopista en sentido Valencia desde la salida 170 de la autopista, un tramo que se ha reabierto esta madrugada gracias al avance en las obras de reconstrucción del muro de contención que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible bajo la vía.

Cierre parcial

En las semanas de cierre parcial de la autopista, que han coincidido con el parón y el servicio parcial en el servicio ferroviario de Rodalies, el tráfico ha aumentado en el anillo metropolitano de Barcelona un tres por ciento las dos primeras semanas y entre un 1,5 y un 2 por ciento en esta última.

La reapertura de la AP-7 coincide con la implementación por parte de Tráfico de más radares móviles en esta vía, lo que hará que la velocidad de todo el tráfico que pase por los 344 kilómetros de la autopista que atraviesan Cataluña, desde La Jonquera, en la frontera gerundense con Francia, y hasta Ulldecona, en Tarragona, esté controlada.

El Servicio Catalán de Tráfico aplicará así un plan que ha diseñado con el uso de radares fijos y los llamados "carros radar" móviles, que usará en coordinación con los controles que harán los Mossos, por lo que la velocidad estará vigilada en todos los tramos catalanes de la autopista.