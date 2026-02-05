Redacción Cataluña 05 FEB 2026 - 11:52h.

El Servicio Catalán de Tráfico habilitó un día antes un carril para autocares autorizados para facilitar la movilidad ante las incidencias en el servicio ferroviario

Renfe Cataluña: "Trabajamos las 24 horas con Adif y el Govern para revertir la situación lo antes posible"

BarcelonaEl Servicio Catalán de Tráfico ha cortado este jueves la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Gelida un día después de que se habilitara un carril, para que circulasen autobuses interurbanos y de servicio alternativo de Renfe y facilitar la movilidad ante las incidencias en el servicio ferroviario catalán tras el accidente mortal de tren en Barcelona.

Este carril para autocares autorizados estaba "convenientemente" señalizado, segregado y finalizaba en la estación de tren de Gelida. Sin embargo, durante la tarde del mismo miércoles, dos autocares no respetaron las limitaciones de circulación y llegaron hasta el punto donde se está realizando la obra de reparación de la vía.

De este modo, la decisión de suspender el carril para autocares autorizados se debe a "motivos de seguridad" tanto de la obra como seguridad vial en este tramo de la AP-7, con el objetivo de reparar la infraestructura tras el accidente mortal ocurrido el pasado 20 de enero en Gelida.

La medida ha cortado la carretera desde este jueves a las 06:00 horas, en sentido sur, para todos los vehículos y ya se ha comunicado a la Dirección de Movilidad del Departamento de Territorio y a la Federación de empresas de transporte de viajeros.

400 técnicos para los trabajos de mantenimiento en Rodalies

El Govern catalán y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se reunieron este miércoles para repasar los avances en los trabajos de mantenimientos de la red de Rodalies, a los que se han destinado más de 400 técnicos bajo la dirección de Adif. Este plan de acción contiene dos acciones: la intensificación de las inspecciones en zonas sensibles de la red y la ejecución de obras urgentes de reparación por vía de emergencia en los puntos afectados.

Los técnicos que se encuentran operando en la zona han identificado, hasta el momento, 648 puntos que deben ser inspeccionados en trincheras, taludes, túneles, puentes, plataforma, vía y otras estructuras de todas las líneas, prestando especial atención a aquellas con tramos cercanos a la costa.

Más de 500 inspecciones técnicas

Actualmente se han completado más de 500 inspecciones técnicas detalladas, de las cuales más del 60% cuentan ya con informe técnico. Por estos reconocimientos se han destinado más de 50 técnicos, que se suman al operativo desplegado, y realizan inspecciones visuales a pie de campo o recorridos en tren.

También se está reforzando un programa de vigilancia continua que permite comunicar de forma inmediata la existencia de riesgos potenciales y adoptar las medidas técnicas necesarias de prevención. Estas inspecciones se han ido actualizando y adaptando en cada momento a las necesidades de ejecución de actuaciones de emergencia, detectando más puntos en los que se requieren obras.

En estos reconocimientos se identifican los puntos en los que sea necesario reducir la velocidad y suprimir aquellas limitaciones temporales de velocidad en las que las condiciones de la infraestructura lo permitan. Para que el servicio ferroviario se preste en estas líneas, Adif emite un certificado de operatividad que debe ser ratificado por la Dirección General de Seguridad en la Circulación. Hoy en día se actúa en 31 puntos de la red que consisten fundamentalmente en la protección de trincheras y taludes así como operaciones de acondicionamiento de vía.