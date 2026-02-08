Iván Sevilla 08 FEB 2026 - 20:13h.

Las inclemencias de las borrascas obligaron a suspender los trayectos de AVE entre Córdoba y Sevilla

En la línea Madrid-Sevilla aún se mantiene el transporte en autobús hasta Villanueva de Córdoba

SevillaRenfe ha restablecido ya la circulación de trenes de alta velocidad este 8 de febrero entre las estaciones de Córdoba y Sevilla, después de haberse visto afectada por el temporal de lluvia y viento.

Así lo ha comunicado la compañía en la red social X, donde el 4 de febrero informó de la suspensión del servicio ferroviario debido a los efectos de las borrascas. Días antes habían cancelado otros trayectos en Cádiz y Málaga.

Las inclemencias meteorológicas repercutieron también en numerosos servicios de Cercanías, Avant y Media Distancia entre Sevilla y Córdoba, además de entre otras conexiones.

Tras el paso de la última borrasca Marta por Andalucía, Renfe ha reanudado por completo los viajes en AVE. Por tanto, se retoma la circulación entre la capital andaluza y la española.

Transporte en autobús hasta Villanueva de Córdoba

Lo que todavía permanece activo es el plan alternativo de transporte en autobús que se puso en marcha después del grave accidente ferroviario en Adamuz.

De esta forma, los viajeros van en los convoyes hasta la capital cordobesa y allí son transbordados a autocares para llegar hasta Villanueva de Córdoba, donde vuelven a coger la alta velocidad para ir a Madrid.

Aunque había una previsión para que este tramo por carretera quedara ya inoperativo y se volviese a recuperar la normalidad este 7 de febrero, aún no ha sido posible.

"Los trabajos de recuperación avanzan más lentamente"

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas en Andalucía, los trabajos de recuperación en la infraestructura ferroviaria tras el accidente avanzan más lentamente de lo previsto", han explicado desde Renfe.

"Actualmente no disponemos de previsión", han dejado claro a los numerosos usuarios que esperaban que para estas fechas ya estuviese restablecida la conexión directa por las vías.