Medio millar de personas se han concentrado frente Ayuntamiento de Manlleu durante el minuto de silencio por las víctimas mortales del incendio

Los cinco adolescentes muertos en el incendio de un trastero en Manlleu, Barcelona, habrían fallecido por inhalación de humo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el alcalde de Manlleu (Barcelona), Arnau Rovira, han encabezado el minuto de silencio por las cinco víctimas mortales del incendio de este lunes.

Aproximadamente medio millar de personas han acudido a este acto, celebrado ante el Ayuntamiento de Manlleu, en recuerdo de los cinco jóvenes de entre 14 y 17 años que perdieron la vida en un incendio en el trastero de un bloque de pisos de esta localidad.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado en declaraciones a Europa Press que las muertes se produjeron de forma "accidental" y que los menores fallecieron asfixiados por inhalación de humo.

Los primeros indicios apuntan a que el inicio del incendio fue por un material de combustión rápida, como podría ser un colchón, que generó "mucho humo" y al tratarse de un espacio pequeño, cerrado y sin ventilación, los jóvenes murieron asfixiados.

Tres días de luto oficial

El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha decretado tres días de duelo oficial en el municipio y ha señalado que el ayuntamiento activó todos los protocolos de emergencia y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y que ha movilizado su equipo de psicólogos para atender a quien lo necesite.

El municipio barcelonés de Manlleu amaneció marcado por la tragedia tras la muerte de cinco adolescentes en un incendio declarado en un trastero situado en la azotea de un edificio. A la espera de la autopsia, clave para la identificación plena de las víctimas y de las causas de lo ocurrido, todo apunta a que habrían muerto por inhalación de humo.

Además de los cinco fallecidos, el suceso deja también cuatro heridos de carácter leve, tres de los cuales recibieron el alta tras ser atendidos en las ambulancias, mientras la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.