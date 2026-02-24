Asturias registra al menos una veintena de incendios forestales repartidos por 13 concejos distintos: establece el plan de emergencias

Cantabria activa el nivel dos de emergencia por los 10 incendios que permanecen activos

Asturias registraba a primera hora de la noche de este martes una veintena de incendios forestales en 13 concejos de distintos puntos de su geografía, lo que ha llevado al Gobierno del Principado a activar el plan de emergencias.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los focos se localizan en los concejos de Quirós, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Amieva, Langreo, Piloña, Grado, Laviana, Ibias, San Martín del Rey Aurelio y Cabrales.

Ante el número de incendios y dadas las condiciones meteorológicas, marcadas especialmente por las elevadas temperaturas, el consejero asturiano de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado poco antes de las 20:30 horas el paso a fase de emergencia en situación 0 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Temperaturas que superan los 25 grados

Esta situación, la más baja de las cuatro que establece el plan, es la prevista para la existencia de uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al propio plan autonómico.

Asturias ha registrado a lo largo de la jornada temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados en puntos como Oviedo, Piloña, Mieres y Colunga, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que para mañana, miércoles, prevé un descenso de estos registros.

Cantabria, en la misma situación

Al menos 10 incendios forestales están activos la tarde de este martes en Cantabria, que tiene activado el nivel 2 de riesgo por este tipo de fuegos, mientras que las temperaturas han superado los 26 grados en varios puntos de la comunidad autónoma por el viento sur.

Según datos facilitados por el Gobierno regional a las 19.15 horas, en los 24 días del mes de febrero se han registrado en la región 77 incendios forestales, la mayoría de ellos posiblemente provocados.