Asun Chamoso 02 MAR 2026 - 19:30h.

El Ayuntamiento de Pineda de Mar impulsa la correspondencia entre alumnos y mayores con cartas a mano

El proyecto quiere combatir la soledad no deseada, compartir vivencias y fomentar la lectura y la escritura

Compartir







BarcelonaEntre pantallas de ordenador y de móviles, surge un proyecto para escribir cartas a mano para unir generaciones. Es 'Cartas con memoria' impulsado por el Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona) dentro del Plan Lector Municipal del Plan Educativo de Entorno. Un intercambio entre alumnos de 9 a 12 años con personas mayores del municipio para tejer vínculos y combatir la soledad no deseada.

Fue en diciembre, antes de las fiestas navideñas, cuando arrancó la correspondencia que empezaron los escolares como Jan. A sus 10 años este alumno de quinto de primaria de la escuela Aloc, escribió su primera carta real. Era para Joaquín. No sabía más de él. Bolígrafo en mano en clase, Jan pensó en qué decirle. Primero se presentó y luego "pensé en desearle buena Navidad y le pregunté como sentía él de pequeño, qué hacía y si le gustaba la Navidad". Reconoce que "al principio estaba nervioso y al final me parece muy buena idea hablar con una persona mayor y cuando recibí la respuesta me gustó mucho". Con emoción ha esperado la carta de Joaquín en la que le cuenta que de pequeño "contaba los días para que llegarán los reyes y le daba las gracias por felicitarle la Navidad."

Una herramienta educativa que los profesores ponen en valor. Núria Manzanares, coordinadora lingüística del colegio Aloc, destaca que "las cartas son un buen instrumento para trabajar escritura, comprensión lectora y lectura". Y destaca que hay un antes y después porque "crea un vínculo a través de una carta sin verse" y además "cuando se les explica que hay personas mayores que no tienen familia cerca, le pusieron emoción, empatía y ganas".

El remitente de la carta de Jan era Joaquín, un vecino de 78 años que vive con su mujer y que se sumó a la iniciativa porque "Es hacer pueblo, conocer a otra persona y más siendo un joven de un colegio". Por eso, le pidió "que quisiera al pueblo y así verás que irás conociendo otras formas de convivir y conocerás gente".

Ellos son dos de las 92 parejas, 184 participantes, de la primera edición de 'Cartas con memoria'. Una forma de fomentar la comunicación, combatir la soledad no deseada y compartir vivencias. Así lo explica Sandra Jalil, técnica educativa del Ayuntamiento de Pineda de Mar: "Les vienen recuerdos como por ejemplo cuando iba a la escuela me gustaba mucho escribir, tenía que caminar 2 kilómetros para ir al colegio o tuve que dejar de estudiar para venir a Cataluña. Hay mucho recuerdo y nostalgia".

Y a los recuerdos se suman consejos de vida. "Cuentan que no pudieron estudiar, que aprovechen para estar con la familia, les desean que estudien mucho, busquen un oficio, que sean buenas personas o estudia lo que te haga feliz", desvela Sandra Jalil.

Ganas de conocerse y continuar

Para la alcaldesa de Pineda de Mar, Sílvia Biosca, ha sido un choque intergeneracional que ha servido para "compartir y transmitir" recuperando la tradición de escribir cartas. Por un lado, "para practicar la lectura y la escritura" y por otro, "para combatir la soledad y compartir experiencias vitales". Un proyecto que ha tenido una respuesta tan positiva que les piden continuar. Y así lo confirma la alcaldesa "porque que se establezcan estos puentes es muy emotivo".

El éxito es tal que unos y otros quieren ir más allá y conocerse en persona. Algunos ya lo han hecho en un encuentro emocionante. La próxima tanda de cartas será el 23 de abril. Para el día de sant Jordi ya se han apuntado 64 mayores. Ahora buscarán sus parejas de correspondencia entre las siete escuelas que participan.