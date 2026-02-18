Patricia Martínez 18 FEB 2026 - 06:30h.

Fina recibió el premio a mejor profesora de secundaria y bachillerato y su compañero al mejor profesor de FP

Ambos desarrollan proyectos juntos, con los que transforman experiencias del aula en recursos educativos abiertos

Zas, A CoruñaEn el Instituto Maximino Romero de Lema de Baio, en Zas, atienden estos días muchas más llamadas telefónicas que de costumbre, y cuando alguien pregunta por el profesor premiado, ellos responden con orgullo “¿cuál de ellos?”. Porque pocos centros pueden presumir de tener en su claustro a los dos “mejores profesores de España”. Y ellos tienen a Fina y a Óscar.

Fina Paulos lleva dando clase desde los 13 años y tiene claro que lo suyo es enseñar. Desde las clases particulares y la academia donde empezó, ha visto crecer a muchos chavales, y lo tiene claro: “ha merecido la pena”. Fina acaba de ser distinguida como como la mejor profesora de España en la categoría de Secundaria y Bachillerato en los Premios EDUCA ABANCA 2025, hace unas semanas. Su compañero Óscar Manuel Rey se llevó el galardón en la categoría de formación profesional.

Fina es profesora de inteligencia artificial en el instituto ubicado en Baio, en el municipio de Zas, y forma también a otros compañeros en las nuevas herramientas. Esta asignatura es optativa en Galicia desde hace unos años y su centro fue uno de los primeros en ofertarla para el alumnado. Toda una apuesta en la que sigue involucrándose en cada clase “como el primer día”. Su trabajo se caracteriza por el uso creativo y ético de herramientas digitales, incluida la Inteligencia Artificial (IA), no solo para adquirir conocimientos técnicos, sino para desarrollar valores, pensamiento crítico y compromiso social.

Fina y Óscar trabajan cada día juntos, por eso este premio les hace todavía más ilusión. Entre sus iniciativas recientes figuran los proyectos desarrollados junto a su compañero Óscar, con los que transforman experiencias del aula en recursos educativos abiertos, combinando patrimonio, diversidad y tecnología.

Entre los proyectos más destacados que han desarrollado juntos se encuentra el Recurso Educativo Abierto (REA) por el que han recibido recientemente el “I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado” y que recogerán en Madrid el próximo 2 de marzo. Se trata de una propuesta didáctica que combina patrimonio cultural, historia, diversidad y tecnología. “El proyecto integra herramientas como sensores NFC, creación audiovisual, radio escolar e IA, y ha sido diseñado para que pueda ser utilizado por centros educativos de todo el país”, explican sus responsables.

"Hay que ponerle cariño y motivación", cuenta Fina

Fina tiene claro que lo más importante es ponerle “cariño y motivación” para el alumnado, en su caso, el poder trabajar en proyectos totalmente prácticos, donde ven claramente una utilidad, supone un extra de motivación: “Les motiva mucho ya que hacemos cosas que le ven una utilidad práctica en la sociedad, por eso nos centramos mucho en temas de diversidad”.

Para esta profe que lleva "lo de enseñar desde niña dentro", “educar es mucho más que transmitir contenidos: es acompañar, escuchar y abrir caminos donde germinan valores esenciales como el respeto, la empatía, la igualdad, el pensamiento crítico y la creatividad” , como recordó en su discurso de agradecimiento.

Recibir este galardón”, explica, “supone un honor personal, pero también un impulso para seguir defendiendo una educación humana, inclusiva y de calidad, que ponga en el centro a las personas y a sus historias de aprendizaje”.