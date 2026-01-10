Redacción Cataluña 10 ENE 2026 - 06:30h.

La Federación Española de Patinaje organizó un espectáculo por el centenario de la muerte del arquitecto y se emitió en la televisión pública de Cataluña

La Sagrada Familia celebra los 100 años de la Torre Bernabé: el único campanario que Antoni Gaudí vio culminado en vida

TarragonaLa Sagrada Familia pone la vista en 2026 con la culminación de la Torre de Jesús, que llegará a su punto más álgido en un año de celebración con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Una figura icónica que ya ha recibido sus primeros actos conmemorativos. Es el caso de un espectáculo de patinaje artístico en Reus (Tarragona), que ha desatado la polémica al proyectar la imagen del arquitecto con inteligencia artificial (IA) mientras habla en castellano.

"La lengua que Gaudí se negó a hablar y que le llevó a la cárcel", ha denunciado la Asamblea Nacional Catalana sobre un acto de homenaje, que la Federación Española de Patinaje celebró el 3 de enero en el Pabellón Olímpico de Reus y que se emitió el día de Reyes Magos por TV3, la cadena de televisión pública de Cataluña.

El espectáculo recibió el nombre de 'Trencadís' en referencia a la técnica marca de Gaudí para el revestimiento de estructuras con la creación de un mosaico, y empezaba con la proyección con IA de una recreación del mismo arquitecto catalán, quien se dirigía al público en castellano.

"Gaudí fue a la cárcel por negarse a hablar en castellano, no hablaba en castellano ni al rey de España, y va TV3 y empieza el Año Gaudí... ¡haciendo hablar en castellano a Gaudí! Surrealista. Felicidades al Ayuntamiento de Reus por insultar la memoria de su hijo más ilustre", ha lamentado un usuario en la red social 'X'.

"Las vulneraciones siguen"

La Asamblea Nacional Catalana ha ido más allá y se ha referido al gobierno municipal de Reus, donde el PSC gobierna con ERC: "La españolización del PSC es flagrante". Por su parte, la Plataforma per la Llengua ha destacado que "Gaudí se haría cruces" y que "hoy, las vulneraciones siguen".

Según ha avanzado Rac1, el Ayuntamiento de Reus ha responsabilizado de los hechos a la Federación Española de Patinaje, mientras que el gobierno municipal solo habría cedido el pabellón para difundir el acto y que entre el público había personas de otros rincones de España.

Más de 2.000 personas presenciaron el espectáculo en el pabellón

El espectáculo aspiraba a "convertirse en una cita de referencia, uniendo el talento del patinaje español con la fuerza creativa de Gaudí y ofreciendo a Reus un evento único para celebrar su vínculo con uno de los grandes genios de la historia", según explicó la propia federación de patinaje.

Un espectáculo que presenciaron en persona más de 2.000 espectadores, que llenaron las graderías del Olímpic de Reus para disfrutar de un acto que ha servido para dar inicio a los actos del Año Gaudí 2026, aunque su comienzo no ha estado exento de la polémica.

