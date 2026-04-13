Marta Egea 13 ABR 2026 - 14:30h.

Declarar correctamente estos ingresos no solo implica incluirlos en la declaración de la renta, también hacerlo en el apartado adecuado y en las casillas clave

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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El aumento del alquiler vacacional no solo ha transformado el mercado inmobiliario en ciudades turísticas, sino también en áreas metropolitanas como Sabadell. Cada vez son más los propietarios que optan por alquilar sus viviendas por días o por semanas a través de plataformas digitales, generando ingresos adicionales que tienen una implicación directa en la declaración de la renta.

Hacienda ha lanzado un aviso claro: los alquileres vacacionales están en el punto de mira y los errores en determinadas casillas del IRPF pueden salir muy caros. No se trata solo de declarar los ingresos, sino de hacerlo de la manera correcta, en el apartado adecuado y teniendo en cuenta todas las obligaciones fiscales.

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El problema llega cuando muchos contribuyentes siguen cometiendo fallos que pueden derivar en regularizaciones, pérdida de beneficios fiscales e incluso sanciones económicas. Todo esto comienza por algo muy simple: rellenar bien las casillas clave de la renta.

Más control en 2026: Hacienda aumenta la vigilancia

El año 2026 marca un punto de inflexión en el control fiscal del alquiler vacacional en España. La Agencia Tributaria ha reforzado su estrategia con un objetivo muy concreto: detectar ingresos ocultos o mal declarados en viviendas turísticas y alquileres de temporada. Hacienda no solo está cruzando datos con plataformas digitales o entidades bancarias, sino que también ha anunciado visitas presenciales e inspecciones directas para comprobar el uso real de los inmuebles.

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Este cambio responde al fuerte crecimiento del sector y a la sospecha de que muchos propietarios están declarando estos alquileres como vivienda habitual o directamente omitiendo parte de los ingresos. Aunque Sabadell no es un destino turístico tradicional, su cercanía a Barcelona y el crecimiento del alquiler de corta duración han hecho que este fenómeno gane peso en la ciudad. Cada vez más propietarios usan sus viviendas para estancias temporales, muchas veces sin ser plenamente conscientes de sus obligaciones fiscales.

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La base de todo: dónde declarar el alquiler vacacional

Antes de entrar en las casillas concretas de la declaración, hay una cuestión esencial que determina todo lo demás: en qué apartado del IRPF deben ser incluidos los ingresos del alquiler vacacional. En la mayoría de los casos, cuando no se prestan servicios propios de un hotel, estos ingresos se consideran rendimientos del capital inmobiliario y deben ser declarados como tal, incluyendo tanto los ingresos obtenidos como los gastos asociados.

No obstante, si el propietario ofrece servicios adicionales como limpieza durante la estancia o atención continuada al huésped, la actividad puede pasar a ser actividad económica, lo que implicaría declararla en un apartado diferente y con obligaciones fiscales extra.

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Este paso inicial es esencial porque condiciona todas las casillas que se deben rellenar a continuación. Una vez identificado correctamente el tipo de rendimiento, el contribuyente deberá detallar ingresos, gastos, períodos de alquiler y uso del inmueble en las casillas correspondientes. No se trata solo de declarar, sino de declarar en el sitio correcto, ya que cualquier error en este punto puede arrastrarse al resto de la declaración y aumentar el riesgo de regularizaciones por parte de Hacienda.

Las casillas que no se pueden olvidar ni confundir

Una vez que está claro dónde deben declararse los ingresos del alquiler vacacional, el siguiente paso es identificar correctamente qué casillas intervienen en la declaración y cómo utilizarlas. Aquí es donde se concentra la mayor parte de los errores: no tanto en olvidar declarar, sino en hacerlo mal o de manera incompleta.

La primera casilla es la relativa a los ingresos íntegros por alquiler. En ella deben incluirse todas las cantidades percibidas durante el año, sin ninguna excepción. No importa si el inmueble ha estado alquilado de forma continua como si solo se ha utilizado en periodos puntuales.

Hacienda no distingue entre ingresos “habituales” o “ocasionales”: cualquier rendimiento debe ser reflejado en la renta. Además, es importante tener en cuenta que estos datos suelen coincidir con la información que la Agencia Tributaria ya recibe a través de plataformas digitales, por lo que las discrepancias son fácilmente detectables.

Por otro lado, cobran especial relevancia las casillas destinadas a los gastos deducibles. Aquí se pueden incluir conceptos como el IBI, los gastos de comunidad, seguros, intereses de hipoteca, suministros o reparaciones. Sin embargo, hay un matiz fundamental que muchos contribuyentes pasan por alto: estos gastos no pueden ser deducidos íntegramente si la vivienda no ha estado alquilada todo el año. Deben prorratearse en función de los días reales de alquiler, lo que exige un control detallado del calendario de ocupación del inmueble.

Otro punto a tener muy en cuenta son las casillas relacionadas con los días de uso del inmueble, donde se diferencian claramente dos periodos: los días en los que la vivienda ha estado alquilada y los días en los que ha permanecido vacía o a disposición del propietario. Estos últimos no están exentos de tributación, ya que generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias. No reflejar correctamente esta distinción es uno de los errores más comunes y una de las principales señales de alerta para Hacienda.

También es importante prestar atención a las casillas que determinan el tipo de rendimiento. Si el alquiler se ha realizado sin servicios adicionales, se declarará como rendimiento del capital inmobiliario. Pero si se han ofrecido servicios propios de la industria hotelera, como limpieza durante la estancia, recepción o atención continuada, la actividad puede considerarse económica, lo que obliga a cambiar de apartado dentro de la declaración. Este detalle que puede parecer insignificante, tiene importantes implicaciones fiscales.

Por último, no hay que olvidar las casillas relativas al alquiler de vivienda habitual, que permiten aplicar reducciones fiscales sobre el rendimiento. Este es uno de los errores más costosos: aplicar una reducción que no corresponde puede dar lugar a una regularización posterior, obligando a devolver el beneficio fiscal obtenido y, en muchos casos, a pagar intereses o sanciones.