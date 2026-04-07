Cataluña prepara una deducción por trasladarse a un municipio rural: qué se sabe y qué falta por concretar

A partir de la campaña de la renta del año que viene se podrán aplicar nuevas deducciones por traslado a municipio rural en Cataluña

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La desequilibrada distribución de la población catalana ofrece un dato que ilustra a la perfección el problema de esta comunidad: tres cuartas partes de los habitantes de Cataluña viven en el 15% del territorio. De esta forma, conviven extremos completamente opuestos, como la comarca del Pallars Sobirà, con una densidad de 5,15 habitantes por kilómetro cuadrado, y los 15.649,86 de El Barcelonès, una de las zonas más densamente pobladas de Europa.

Para intentar revertir esa brecha, el Parlament de Catalunya aprobó el 30 de julio de 2025 la Ley 8/2025, que entró en vigor el 20 de agosto de 2025, aunque sus medidas fiscales en el IRPF tienen efectos a partir del 1 de enero de 2026.

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Es decir, que en la campaña de la renta que se presentará en 2027, la correspondiente al ejercicio 2026, será la primera en la que los contribuyentes catalanes que se hayan trasladado a un municipio rural durante este año podrán aplicar las nuevas deducciones. Y los importes no son menores.

Qué se deduce y cuánto

El Título V de la ley introduce cuatro deducciones en el tramo autonómico del IRPF, todas ellas verificadas en la página oficial de la Agencia Tributaria de Cataluña:

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Deducción por traslado de la residencia habitual a un municipio rural : 750 euros si el destino es un municipio rural ordinario, o 1.000 euros si se trata de un municipio rural de atención especial. En ambos casos, las familias monoparentales doblan el importe: 1.500 y 2.000 euros respectivamente. Esta deducción solo puede aplicarse una vez, únicamente para el primer traslado, y exclusivamente en el ejercicio en que se produzca el cambio de residencia.

: 750 euros si el destino es un municipio rural ordinario, o 1.000 euros si se trata de un municipio rural de atención especial. En ambos casos, las familias monoparentales doblan el importe: 1.500 y 2.000 euros respectivamente. Esta deducción solo puede aplicarse una vez, únicamente para el primer traslado, y exclusivamente en el ejercicio en que se produzca el cambio de residencia. Deducción por adquisición de vivienda habitual en municipio rural permite desgravar el 15% de los importes pagados durante el ejercicio por la compra de una vivienda en municipio rural, o el 20% si el municipio es de atención especial, con un máximo de 6.000 euros anuales. Puede aplicarse en el ejercicio de adquisición y en los 14 siguientes, con un límite de renta de 36.000 euros por contribuyente.

permite desgravar el 15% de los importes pagados durante el ejercicio por la compra de una vivienda en municipio rural, o el 20% si el municipio es de atención especial, con un máximo de 6.000 euros anuales. Puede aplicarse en el ejercicio de adquisición y en los 14 siguientes, con un límite de renta de 36.000 euros por contribuyente. Deducción por rehabilitación de vivienda habitual en municipio rural sigue la misma lógica: 15% o 20% según el tipo de municipio, aplicable desde el año en que se inicie la rehabilitación y en los 14 ejercicios posteriores.

sigue la misma lógica: 15% o 20% según el tipo de municipio, aplicable desde el año en que se inicie la rehabilitación y en los 14 ejercicios posteriores. Deducción por alquiler de vivienda habitual en municipio rural: el 15% de los importes pagados, con un tope de 600 euros anuales.

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Todas estas deducciones tienen una vigencia temporal de cuatro años desde la aprobación de la ley.

Quién puede acceder a esta deducción

Los criterios para acceder a la deducción por traslado no son universales. Pueden solicitarla quienes cumplan alguna de estas dos condiciones: tener entre 18 y 35 años, o bien tener a cargo hijos menores de 16 años que se escolaricen en la zona educativa del municipio de destino, requisito que no se exige para hijos de hasta tres años. Además, la suma de la base imponible general y del ahorro, descontados los mínimos personal y familiar, no puede superar los 30.000 euros en declaración individual ni los 45.000 euros en conjunta.

Esto deja fuera, en principio, a muchas personas de mediana edad sin hijos en edad escolar que podrían estar interesadas en el traslado. Sin embargo, quienes cumplan los requisitos de adquisición o rehabilitación de vivienda, cuyo límite de renta es algo más amplio (36.000 euros por contribuyente), pueden acceder a las deducciones correspondientes con independencia de la edad.

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Qué municipios son elegibles

La ley establece que un municipio rural es aquel con menos de 2.000 habitantes perteneciente a una comarca rural, entendida como aquella en la que al menos el 15% de la población vive en municipios con densidad inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Los municipios rurales de atención especial son los que tienen menos de 500 habitantes o presentan características demográficas críticas.

En total, la norma afecta a 608 de los 947 municipios catalanes, es decir, a dos de cada tres. De ellos, 213 tienen la consideración de municipio rural, 381 son de atención especial, 2 son asimilados —Artesa de Segre y Tremp— y 12 se incorporaron durante la tramitación parlamentaria. Esta clasificación se revisará cada cuatro años, con un margen de variación máxima del 5% para preservar la seguridad jurídica de quienes decidan trasladarse.

La ley está aprobada, publicada y en vigor. Pero su despliegue efectivo sigue siendo progresivo. La Associació de Micropobles de Catalunya, que agrupa a más de 300 ayuntamientos, ha reclamado públicamente un calendario concreto de implementación y garantías financieras para evitar que la norma quede en papel mojado. Junts, que votó a favor de la ley, advirtió ya en el debate parlamentario que el verdadero reto será la dotación presupuestaria suficiente.