Schweblin, tras recibir el premio, ha defendido el poder de la literatura en un momento en que "parece que el mundo se cae a pedazos"

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La escritora Samanta Schweblin se ha alzado con el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, consiguiendo el millón de euros, por su obra ‘El buen mal’ (Seix Barral), que recoge una recopilación de cuentos. La autora argentina ha reivindicado el género tras ser reconocido por el jurado del galardón que ha subrayado la capacidad de Schweblin para representar a personajes vulnerables y profundamente humanos.

La escritora de ‘Pájaros en la boca’, que reside en Alemania ha superado a otros cuatro finalistas, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Héctor Abad Faciolince y Enrique Vila-Matas, que tendrán que conformarse con 30.000 euros.

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Schweblin tras recibir el premio ha defendido el poder de la literatura en un momento en que "parece que el mundo se cae a pedazos" para que ejerza de contrafuerza, y ha subrayado que no existe ser humano que no esté cruzado y comandado por las historias.

La argentina, también ha subrayado que entiende que también el premio es a la "excepción" que representan los autores de cuentos en unos premios literarios que suelen fijarse de forma casi unánime en las novelas.

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Samanta Schweblin: "No sé qué se hace con un millón"

La escritora se ha referido a la cuantía del premio, que también ha generado polémica: "No sé qué se hace con un millón", ha asegurado y ha comentado que siempre tuvo en mente una idea de sueldo fijo, que hasta ahora no ha tenido para poder seguir creando.

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La escritora Rosa Montero, presidenta del jurado del nuevo galardón de Aena, a una obra ya publicada, ha explicado la decisión de los miembros para elegir el libro de Schweblin por la "belleza inquietante" de su escritura y su habilidad para "plasmar nuevos mundos" y transitar "la frontera entre lo posible y lo imposible" .

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El jurado de este premio han sido por la parte española, Rosa Montero, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca y José Carlos Llop; los argentinos Jorge Fernández Díaz y Leila Guerriero, y el mexicano Élmer Mendoza. El grupo ha conseguido mantener en secreto hasta el final el nombre del ganador, que no habrían decidido hasta pocos minutos antes de la gala.

El Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana nace con vocación internacional y especialmente a la comunidad hispanohablante de más de 630 millones de personas, según han recordado los organizadores del evento literario. El galardón, con la misma dotación del premio Planeta, es sin embargo a obra publicada y emula en lengua española a otros galardones internacionales como el Booket o el Gouncourt.