Asun Chamoso 05 MAY 2026 - 07:30h.

La Audiencia de Tarragona archivó el caso de Montserrat Roca en 2016

La defensa ha conseguido nueva documentación y solicita al juzgado que investigue

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TarragonaMontserrat Roca fue el 1 de septiembre de 1976 a dar a luz al hospital Joan XXIII de Tarragona. Tenía 20 años. "Después de un buen embarazo, la comadrona me dijo que venía muerto. Me enfadé y le contesté que era imposible porque yo lo notaba y me replicó que eran retortijones. Salí del hospital con las manos vacías y el corazón roto y con la gran duda de qué podía haber pasado. Desde el primer momento te sientes culpable y esa culpa me ha acompañado toda la vida".

En 2011 se presentaron las primeras denuncias por bebés robados en Madrid. "Me di cuenta de que había más casos como el mío", recuerda Montserrat. Y así empezó el camino en busca de la verdad de la mano del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores. Lo primero que hicieron fue buscar información. "En la hoja de partos aparece que el feto macerado pasa a lactancia artificial. Solicita las entradas en el cementerio de Tarragona y no consta ningún feto a su nombre. Reclama las entradas a la morgue del hospital y le contestan que no le pueden dar esa información. Va al registro civil y no hay legajo de abortos. Cuando un feto moría antes de las 24 horas se consideraba feto y no había certificado de nacimiento. Como no consta en ningún lugar, tenemos un desaparecido y presenta la denuncia", señala Silvia Climent, abogada de Montserrat Roca, junto a Jordi Prat, y secretaria del Observatorio.

"Para una madre es lo peor que te puede pasar: esta incertidumbre. Se van a cumplir 50 años. Es un dolor continuo. Estoy haciendo de detective y me da fuerza. Quiero llegar al final porque es intolerable. No desconectas nunca y es duro", explica Montserrat. Y añade: "Si te dijera que busco culpables, ¿qué saco yo de eso? Busco la verdad, no señalar con el dedo. Quiero que un día le pueda decir a mi hijo: siéntate, que podrás escuchar la versión de tu madre de todo lo que pudo pasar porque los bebés que han ido a otras manos la versión no será la misma que la nuestra. Pido que se investigue, llegar hasta el final y saber la verdad".

Montserrat quiere que se investigue porque su caso está archivado. Primero, lo hizo la Fiscalía. Luego, hizo lo mismo un juzgado de instrucción porque "la funeraria de Tarragona emite un certificado en el que en septiembre entran tres fetos en el cementerio de Tarragona. Uno es del 5 de septiembre y el juzgado dice que si el de Montserrat nació el 1 de septiembre y el 5 entró uno en una fosa común debe ser el de Montserrat", apunta Climent. En 2014 presentaron un recurso a la Audiencia de Tarragona. Y dos años más tarde, lo volvió a archivar.

Reabrir diligencias

Hace un año la investigación dio un vuelco, revela la abogada: "Conseguimos acceder a la documentación que necesitamos, que no pidió el juzgado, y que nosotros sí hemos logrado. Hemos acreditado que en el libro de registros del cementerio de Tarragona no aparece ninguna entrada de un feto desde el 5 de agosto hasta el 2 de noviembre de 1976 ni en fosa común ni en nicho. Se aporta al juzgado de instrucción y se pide que se investigue y que compruebe cómo es posible que en 2012 la funeraria diga que entran tres fetos en el cementerio y al cementerio no le conste. Queremos que se investigue y que la prueba de la carga no la tenga la víctima".

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Eso fue en abril de 2025. Un año después el juzgado no se ha pronunciado. "Podemos acreditar que el motivo del archivo en 2014 no es real y pedimos que se investigue. Queremos que el juzgado reabra las diligencias de investigación tal como lo estamos haciendo nosotros", apunta Climent.

Tras años de lucha e investigación Montserrat y su abogada tienen claro que están buscando a una persona que sigue viva. "No se puede acreditar la defunción con ningún documento porque no consta en ningún lugar, tampoco podemos acreditar que esté vivo. Estamos buscando a una persona desaparecida. Es una desaparición forzosa. Buscamos a una persona viva. Tenemos claro que está viva. No sabemos dónde está. Por lo tanto, que la busquen, que investiguen dónde está, sea viva o muerta pero que nos digan dónde está", reclama Silvia Climent.

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Por ello, solicitan al juzgado que se practiquen diligencias como que "se identifique a la comadrona y se la cite a declarar como testigo; que se pida el libro de registros de partos al hospital desde el 31 de agosto al 2 de septiembre de 1976 por si puede haber un cambio de fetos. También el libro de registro de defunciones al juzgado para saber por qué no está el legajo de abortos y la relación de todos los fetos que hayan muerto de agosto a octubre de 1976. Se pide que al juzgado que solicite al registro civil y al cementerio de Tarragona la misma documentación que tenemos pero de forma oficial y que se reabran las diligencias", indica Climent.

20 casos de bebés robados fueron denunciados en la provincia de Tarragona desde los años 70. Uno de los casos es el de Montserrat. "Algunos tienen hilos conductores porque coinciden nombres que nos permiten tirar del hilo e investigar otros casos. A raíz de la investigación con Montserrat sospechamos que hay una trama detrás y estamos investigando todos los casos abiertos sin resolver para poder reabrirlos", sentencia la abogada.