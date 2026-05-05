"Mirar directamente un eclipse lunar no es tan peligroso": la verdad detrás del mito

Marta Egea 05 MAY 2026 - 06:15h.

Mirar un eclipse lunar a simple es completamente seguro, a diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares que sí que hay que mantener precauciones para mirar

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MadridCuando se acerca un eclipse, las advertencias se vuelven a repetir: no mirar al cielo sin protección, utilizar gafas especiales o evitar observarlo directamente. El mensaje, muy necesario en muchos casos, ha calado tanto que ha generado una idea generalizada: mirar cualquier eclipse es peligroso para la vista.

En realidad, se están mezclando dos tipos de eclipses. Mientras que observar un eclipse solar sin protección puede causar daños graves en los ojos, en el caso de un eclipse lunar ocurre justo lo contrario: mirarlo directamente es completamente seguro.

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No todos los eclipses son iguales

Para desmontar este mito es imprescindible empezar por una idea básica que a menudo se pasa por alto: no todos los eclipses son iguales ni tampoco implican los mismos riesgos. En la misma palabra se agrupan fenómenos muy diferentes que dependen de la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, y esa diferencia es lo que determina si es seguro observarlos o no.

En un eclipse solar, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, ocultándolo total o parcialmente. Aunque el Sol quede cubierto, su radiación sigue siendo extremadamente intensa. El problema es que, al parecer menos brillante, el ojo humano tiende a mirarlo directamente durante más tiempo sin darse cuenta del daño que puede causar. Esto puede provocar lesiones graves en la retina, conocidas como retinopatía solar, que incluso pueden ser irreversibles. En el caso de los eclipses solares es imprescindible utilizar filtros homologados o métodos de observación indirecta.

Sin embargo, en un eclipse lunar, pasa lo contrario: es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. En este caso, nunca estamos mirando directamente al Sol, sino a la Luna, que simplemente refleja una luz mucho más tenue. De hecho, durante la fase de totalidad, la iluminación es aún más débil, ya que la luz que llega ha sido filtrada por la atmósfera terrestre. Esto hace que el eclipse lunar sea un fenómeno completamente seguro desde el punto de vista visual, sin necesidad de ningún tipo de protección.

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El origen del mito: confundir eclipse lunar con eclipse solar

El mito de que mirar un eclipse lunar es peligroso tiene un origen bastante claro: la generalización de las advertencias sobre los eclipses solares. Durante años, organismos científicos, sanitarios y medios de comunicación han insistido en los riesgos de observar el Sol sin protección durante un eclipse. Estas campañas han sido fundamentales para prevenir daños oculares, pero también han contribuido a simplificar el mensaje hasta el punto de que muchas personas han acabado asociando la palabra “eclipse” con peligro, sin distinguir entre tipos.

A esta confusión se suma el hecho de que ambos fenómenos comparten ciertos elementos: ocurren en fechas señaladas, implican alineaciones entre la Tierra, la Luna y el Sol, y generan una gran expectación mediática. Sin embargo, desde el punto de vista visual, son completamente distintos. Mientras que en un eclipse solar el protagonista es el Sol, una fuente de luz intensa y potencialmente dañina, en un eclipse lunar lo que observamos es la Luna, la cual refleja una luz mucho más débil y segura.

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El problema surge cuando se trasladan automáticamente las precauciones de uno a otro, creando un miedo infundado que puede hacer que muchas personas eviten disfrutar de un fenómeno totalmente inocuo.

La “Luna de sangre” tan espectacular pero inofensiva

Uno de los momentos más llamativos de un eclipse lunar total es la llamada “Luna de sangre”, cuando el satélite adquiere un tono rojizo o cobrizo que puede resultar tan impactante como desconcertante. Este cambio de color ha alimentado todo tipo de interpretaciones a lo largo de la historia, desde presagios hasta explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, la ciencia ofrece una respuesta mucho más sencilla: es un efecto óptico provocado por la atmósfera terrestre.

Durante el eclipse, la Tierra bloquea la luz directa del Sol, pero parte de esa luz se curva al atravesar la atmósfera y llega hasta la superficie lunar. En ese proceso, las longitudes de onda más cortas, es decir las azules, se dispersan, mientras que las largas (rojas) continúan su camino. Gracias a este fenómeno, la Luna queda iluminada por una luz rojiza filtrada, creando ese aspecto tan característico.

La “Luna de sangre” es uno de los eventos más seguros de observar. No emite radiación adicional ni implica ningún riesgo para la vista, y puede contemplarse durante largos periodos sin necesidad de protección.

¿Puede causar algún tipo de daño indirecto?

No hay evidencia de que observar un eclipse lunar cause daños oculares o problemas de salud. Sin embargo, como pasa con cualquier otra actividad prolongada, sí pueden aparecer efectos leves asociados al esfuerzo visual, aunque no están relacionados con el eclipse en sí, sino con la forma de observarlo.

Estos efectos son mínimos y fácilmente evitables con sentido común. A diferencia de los eclipses solares aquí no hay ningún riesgo real asociado a la radiación o la intensidad de la luz. Por eso, el eclipse lunar es uno de los espectáculos astronómicos más seguros y accesibles para cualquier persona.