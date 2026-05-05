De cara a la declaración de la renta 2025-2026, las pensiones públicas tributan como rendimientos del trabajo y, por tanto, siguen las mismas reglas generales que un salario

Ya se puede pedir cita para hacer la declaración de la renta 2025-2026 por teléfono: documentación necesaria

Compartir







La campaña de la Renta 2025‑2026 vuelve a situar a los pensionistas entre los colectivos que más atención deben prestar al borrador antes de confirmarlo. Aunque las pensiones públicas tributan como rendimientos del trabajo y, por tanto, siguen las mismas reglas generales que un salario, la realidad es que los jubilados cuentan con particularidades fiscales que pueden modificar de forma notable el resultado final. Cinco casillas concentran la mayoría de errores y omisiones detectados cada año por asesores y organizaciones de consumidores. Revisarlas con detalle puede evitar pagos indebidos o, incluso, aumentar la devolución.

Antes de entrar en el detalle de estas cinco casillas de especial importancia para este colectivo de contribuyentes hay que tener claro que si solo cobran una pensión pública de un importe inferior a los 22.000 euros anuales y, por lo tanto solo tienen un único pagador, no están obligados a hacer la declaración de la renta.

Lo mismo ocurre cuando los ingresos provienen de dos pagadores o más. En este caso el umbral baja a los 15.876 euros anuales, siempre y cuando, la suma de lo que has cobrado del segundo, tercer o cuatro pagador supere los 1.500 euros brutos anuales.

PUEDE INTERESARTE La Agencia Tributaria recibe 1.288.000 declaraciones de la renta el primer día de campaña

Mínimos personales y familiares: la casilla que más reduce la factura fiscal

Los expertos de la web 'Business Insider' recuerdan que los mínimos personales y familiares actúan como una parte de renta exenta que disminuye la base imponible. Para los jubilados, esta casilla es especialmente relevante porque incorpora incrementos automáticos por edad:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

5.550 euros de mínimo general.

+1.150 euros adicionales para mayores de 65 años.

+1.400 euros adicionales para mayores de 75 años.

Estos importes no dependen del nivel de ingresos, sino de la situación personal del contribuyente. Un error frecuente es que el borrador no actualice automáticamente la edad o no aplique los incrementos correspondientes. Verificar esta casilla es clave para no tributar de más.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Deducciones autonómicas: beneficios que no siempre aparecen en el borrador

Cada comunidad autónoma establece sus propias deducciones, muchas de ellas dirigidas a mayores o personas en situación de dependencia. Entre las más habituales figuran:

Gastos sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social.

no cubiertos por la Seguridad Social. Deducciones por dependencia o por cuidados.

o por cuidados. Ayudas al alquiler para mayores.

Estas deducciones no siempre se incorporan automáticamente en el borrador, por lo que es imprescindible revisarlas manualmente. Un jubilado puede perder cientos de euros si no las aplica correctamente.

Retenciones aplicadas a la pensión: la casilla que anticipa si saldrá a pagar o devolver

Las pensiones públicas están sujetas a retención de IRPF, pero el porcentaje aplicado depende de la cuantía y de la situación personal del pensionista. Si las retenciones han sido inferiores a lo que correspondería, la declaración puede salir a pagar. Si han sido superiores, el resultado será a devolver.

Comprobar esta casilla permite detectar errores en las retenciones practicadas por la Seguridad Social y ajustar expectativas. Además, los pensionistas pueden solicitar cambios en la retención para evitar sorpresas en campañas futuras.

Ingresos adicionales y rendimientos del capital: el punto donde más fallos se cometen

Muchos jubilados complementan su pensión con:

Alquileres .

. Intereses bancarios.

Dividendos.

Rescates de planes de pensiones.

Todos estos ingresos deben declararse. La Agencia Tributaria incorpora parte de la información fiscal disponible, pero no siempre está completa. Los errores más comunes son según los expertos fiscalistas son:

No incluir todos los rendimientos del capital.

Declararlos en casillas incorrectas.

No aplicar el tratamiento fiscal específico de ciertos productos financieros.

Una revisión minuciosa evita regularizaciones posteriores.

Vivienda habitual, ganancias patrimoniales y deducciones por discapacidad

Los mayores de 65 años cuentan con un tratamiento fiscal ventajoso en caso de venta de la vivienda habitual: las ganancias patrimoniales están exentas de IRPF. Lo mismo ocurre si se vende la nuda propiedad manteniendo el usufructo vitalicio.