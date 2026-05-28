Asun Chamoso 28 MAY 2026 - 13:29h.

Los hospitales Sant Joan de Déu y Clínic de Barcelona dirigieron la cirugía por una gastrosquisis

La operación fue en la semana 28 de gestación y el feto pesaba 700 gramos

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BarcelonaPor primera vez en Europa, se ha intervenido en el vientre de la madre a un feto de 700 gramos, que debido a una grave malformación, había desarrollado todo el intestino fuera de su cuerpo. Un equipo de especialistas de los hospitales Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic de Barcelona lo operó en la semana 28 de gestación, nació seis semanas después y en la actualidad se alimenta con normalidad.

El feto presentaba una gastrosquisis, una malformación congénita en la que los intestinos del bebé, y a veces otros órganos, se desarrollan fuera del cuerpo a través de un orificio en la pared abdominal, situado a la derecha del cordón umbilical, que no se cierra correctamente durante el embarazo. Al no estar protegidos, los intestinos quedan expuestos al líquido amniótico, se inflaman, pierden riego sanguíneo y pueden sufrir necrosis, con graves consecuencias para el bebé después del nacimiento. Se da entre 2 y 3 de cada 10.000 nacimientos, lo que se traduce en 120 casos anuales en España y 2.400 en Europa, pero la cirugía fetal solo estaría indicada en un 10% de estos casos.

Los profesionales que seguían el embarazo de la madre, una joven de 20 años, detectaron la malformación del feto en una ecografía rutinaria durante la semana 20 de gestación y la derivaron a BCNatal, un centro referente en obstetricia y medicina fetal integrado por Sant Joan de Déu y el Clínic. Después de evaluar las diferentes opciones y de consultar el caso con el comité de ética, le propusieron una cirugía fetal que hasta ahora se ha llevado a cabo solo en muy pocas ocasiones en Colombia y Estados Unidos, pero nunca en Europa.

Orificio de un centímetro

El director de BCNatal HSJD-HC, Eduard Gratacós, explica que, habitualmente, los fetos con gastrosquisis son intervenidos después de nacer, “pero este caso era tan grave que el bebé corría un riesgo muy elevado de perder gran parte del intestino si esperábamos al nacimiento. Tenía prácticamente todo el intestino fuera del abdomen y comprimido por un orificio de apenas un centímetro”. “Si no se hubiera intervenido en el vientre de la madre, el bebé corría el riesgo de sufrir el síndrome del intestino corto y tener que requerir nutrición parenteral a largo plazo e incluso un trasplante intestinal", añade Xavier Tarrado, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Sant Joan de Déu.

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La cirugía fetal tuvo lugar el 10 de febrero y duró dos horas y media. Los cirujanos realizaron una incisión en el vientre de la gestante para acceder al útero; seguidamente, recolocaron el feto, de 700 gramos de peso, en la posición adecuada para poder acceder al abdomen e intervenirlo mediante laparoscopia. Después de extraer el líquido amniótico e introducir gas para crear un espacio dentro del abdomen que les permitiera ver y operar con seguridad, fueron reintroduciendo el intestino dentro de la pared abdominal. Al acabar, cerraron la perforación del abdomen. Se trata de una intervención que requiere un alto grado de precisión teniendo en cuenta el peso del feto y que el intestino tenía una longitud de 80 centímetros y un diámetro de 3 a 15 mm, y debía ser reintroducido por una perforación de solo 1,5 centímetros.

En los días posteriores a la intervención, se confirmó que el intestino reducía su grado de inflamación y recuperaba su aspecto habitual. El embarazo prosiguió y el bebé nació mediante cesárea en el transcurso de la semana 34 de gestación. Thiago nació el 16 de marzo. Aunque presentó bajo peso para su edad gestacional, la evolución fue muy favorable y, tras una breve estancia hospitalaria, fue dado de alta.

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Los especialistas subrayan que se trata de una técnica reservada para los casos más graves por su complejidad, pero resaltan que abre una nueva vía de esperanza y puede cambiar radicalmente el pronóstico y la vida de estos niños y sus familias.

BCNatal es un proyecto conjunto del Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic Barcelona que integra la atención a la madre y al bebé, desde el embarazo hasta el nacimiento. Reúne a especialistas en obstetricia, medicina fetal y neonatología para ofrecer una atención altamente especializada y coordinada, y promover la investigación y la innovación en salud maternoinfantil.

Cada año lleva a cabo un centenar de cirugías fetales, lo que lo sitúa como la institución que más cirugías de este tipo realiza en España y una de las de mayor actividad de cirugía fetal en el mundo. De las quince técnicas quirúrgicas fetales existentes, BCNatal ha sido pionero a nivel mundial en tres de ellas.