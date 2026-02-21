Rocío Amaro 21 FEB 2026 - 05:30h.

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla logra con éxito su cirugía fetal número 19 bajo la coordinación del profesor Guillermo Antiñolo

"Él me dio la vida a mí", confiesa emocionada la joven tras el nacimiento de su hijo, que ya no tendrá que enfrentarse al diagnóstico de discapacidad motora inicial

Compartir







SevillaUn diagnóstico de espina bífida durante el embarazo solía ser, hasta hace no mucho, sinónimo de un futuro marcado por la discapacidad motora y la dependencia. Sin embargo, para Lucía, una joven de Córdoba, esa historia ha tenido un final diferente gracias a la vanguardia de la sanidad pública andaluza. Su hijo es el último "milagro" del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde un equipo de especialistas ha logrado intervenir al bebé mediante cirugía fetal abierta cuando aún se encontraba en el útero materno.

La historia de Lucía ha traspasado las paredes del hospital gracias a sus redes sociales. A través de TikTok, la madre cordobesa ha ido relatando con una entereza admirable cada paso de este proceso. Desde el miedo inicial tras la detección de la malformación hasta la esperanza de entrar en quirófano antes de dar a luz.

PUEDE INTERESARTE Condenan a María León a pagar una multa de 5.700 euros por la agresión a una policía local de Sevilla en 2022

Tras el nacimiento, y con el pequeño recuperándose en la UCI de neonatos, Lucía compartía ha compartido también su felicidad: "Necesito terminar de recuperarme y dar todo lo que una madre puede dar por sus hijos. Él me ha dado la vida a mí".

Una cirugía para "reescribir" el destino del bebé

La técnica, liderada por el prestigioso profesor Guillermo Antiñolo, consiste en una intervención de altísima precisión que permite reparar la lesión en la espalda del feto sin interrumpir la gestación. Con este caso, el centro sevillano suma ya 19 intervenciones de este tipo, consolidándose como la unidad de referencia en Andalucía para esta patología.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El objetivo de operar antes del nacimiento es proteger la médula del bebé del contacto con el líquido amniótico, lo que se conoce médicamente como la "hipótesis del doble golpe". Al sellar la lesión a tiempo, se reducen drásticamente las complicaciones urológicas y la necesidad de tratar la hidrocefalia, aumentando de forma significativa las probabilidades de que el niño pueda caminar de forma independiente.

"La cirugía fetal abierta está cambiando de forma significativa el pronóstico de una de las malformaciones más complejas del sistema nervioso", explican desde el centro hospitalario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Lucía. la cara de la esperanza en redes sociales

Mientras el equipo médico celebra el hito técnico, Lucía pone voz al sentimiento de las familias que pasan por este trance. Su cuenta de TikTok se ha convertido en un diario de superación donde, lejos de la despedida, promete seguir compartiendo los avances de su recuperación y los del pequeño. "Ha sido un día de emociones", relataba en su último post, dispuesta a comenzar una nueva vida marcada por la gratitud hacia los profesionales que han hecho posible este resultado.

Desde el Hospital Virgen del Rocío destacan que este programa es pionero en España y comparable a los grandes centros internacionales. Integra a neurocirujanos, obstetras, anestesistas y neonatólogos en un modelo multidisciplinar donde la tecnología se une a la "sensibilidad humana".

El camino hacia la recuperación

Pese al éxito, los especialistas mantienen la cautela y recuerdan que, aunque el beneficio funcional es enorme, no se trata de una curación completa y el niño requerirá atención rehabilitadora y neurológica en el futuro. No obstante, el cambio de paradigma es total y donde antes había un escenario de discapacidad segura, hoy existe una oportunidad real de autonomía.

Lucía continúa su estancia en Sevilla, centrada en su propia mejoría para poder atender a su hijo en neonatos. Su testimonio, que se hiz viral desde el primer momento por ser fuente de esperanza, es ya el mejor embajador de un programa público que ofrece una nueva perspectiva a las familias ante el diagnóstico de espina bífida.

En cuanto el pequeño esté preparado, regresará a Córdoba para empezar una nueva vida junto a sus hijos tras haber protagonizado un nuevo hito de la medicina.