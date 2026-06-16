Asun Chamoso 16 JUN 2026 - 18:30h.

El arquitecto y músico Galdric Santana ha reproducido tres de las 84 campanas diseñadas por Gaudí para la Sagrada Familia

Igor Cortadellas, el cerebro que consiguió iluminar cada rincón de la Sagrada Familia y hacer que "Gaudí estuviese presente"

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BarcelonaLa Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través de la Cátedra Gaudí, ha logrado reconstruir el sistema de campanas diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí. Más de un siglo después de que concibiera la Sagrada Familia como un templo en el que la geometría, la luz, la acústica y la naturaleza se integraban en un mismo edificio, se puede escuchar por primera vez uno de los sonidos que imaginó para la basílica.

Aunque la Sagrada Familia es reconocida por su arquitectura, Gaudí diseñó un sistema musical para el exterior, que en la fachada del Nacimiento está formado por 84 campanas distribuidas entre las 18 torres de la basílica. Su intención era crear un gigantesco carillón cuyo sonido pudiera llegar a todos los hogares de Barcelona, convirtiendo el templo en un instrumento urbano sin precedentes.

La vicerrectora de Arquitectura y Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPC, Elena Fernández, destaca la "extraordinaria capacidad de este arquitecto para transformar el conocimiento técnico en arte". El incendio del taller de Gaudí en el inicio de la Guerra Civil destruyó gran parte de los planos y modelos relacionados con las campanas hiperbólicas.

Tres campanas

Después de más de 12 años de estudio de la documentación conservada y de los diseños originales de las torres, el arquitecto, músico y director de la Cátedra Gaudí de la UPC, Galdric Santana, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), ha conseguido reconstruir las características de las campanas ideadas por el arquitecto, como fruto de su tesis doctoral. "Gaudí diseñó la Sagrada Familia no solo como un bosque de piedra y un gran espectáculo de luz, sino también como un gigantesco instrumento musical. Las campanas eran una pieza fundamental de esta visión y recuperarlas significa devolver la voz a una parte esencial de su proyecto", explica. Hasta el momento, y fruto del trabajo de investigación, se han fundido tres campanas en bronce de las ideadas por Gaudí. Santana calcula que podrán colocarse en la Sagrada Familia en "unos 10 o 12 años" cuando esté finalizada.

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A través de esta investigación que abarca desde la geometría descriptiva, la historia de la arquitectura, y la acústica hasta la musicología, Galdric Santana ha obtenido los parámetros del modelo de campana diseñada por Gaudí, y en su estudio revela que esta superficie geométrica singular funciona como un tubo resonante óptimo.

Las propiedades acústicas de las campanas no sólo superan a las bocinas tradicionales, sino que resuelven también el diseño de la trompetería de lengüetería proyectada para la fachada de la Pasión. Esto permite, además, una disposición que es la que amplifica los sonidos agudos a través de las campanas inferiores para acercar la música a los que están a pie de calle.

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El estudio también saca a relucir el proceso evolutivo de Gaudí, que empezó experimentando con campanas tubulares cilíndricas de considerable dimensión inventadas a finales del siglo XIX antes de desarrollar sus propios modelos. La tesis de Galdric Santana documenta y analiza una nueva superficie reglada inédita descubierta por el propio Gaudí, a la que el arquitecto achacó aplicaciones constructivas y que ha sido bautizada en este trabajo como el “supra-hiperboloide de Gaudí”.

Estreno mundial de '84 campanas'

Para divulgar este descubrimiento, los filántropos estadounidenses Renée Chan y Patrick Mitchell han impulsado la creación musical de '84 Campanas'. Según Mitchell, esta iniciativa empezó como un proyecto histórico y con la intención de crear una cápsula de viaje en el tiempo en la que se pone en valor la música, la ciencia de los materiales y la acústica.

La obra, encargada al compositor estadounidense David Cieri, permite escuchar por primera vez el sonido imaginado por Gaudí en un contexto musical contemporáneo. Una pieza inédita que se ha estrenado mundialmente en Barcelona, bajo la dirección de Marin Alsop, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto universal y dentro de los actos oficiales del Año Gaudí 2026.