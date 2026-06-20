Iván Sevilla 20 JUN 2026 - 18:30h.

El pase para participar en el juego, que consiste en resolver enigmas con pistas que se dan cada semana, cuesta ocho euros

"Es muy gráfico y el primer equipo que llegue a la ubicación donde está oculto el tesoro, se lo queda", nos explican desde Gaudire

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BarcelonaCataluña es una región de tesoros. Porque si a principios de año ya hablamos de 'Sácame de aquí', ahora una joven empresa ha lanzado un juego online que reta a encontrar 5.000 euros reales enterrados en algún punto del territorio.

No es ninguna novedad, pues esta es la cuarta edición del que han llamado 'El Joc del Tresor', que ha ido creciendo: "Es muy gráfico, está tanto en español como catalán y contiene enigmas para ir resolviendo, con pistas que se van dando cada semana".

Eso nos han contado desde Gaudire, la compañía impulsora y gestora del juego que no requiere ni siquiera residir en la comunidad autónoma catalana. Solo habría que desplazarse a ella para desenterrar el premio oculto.

Por lo tanto, se juega en remoto y solo se necesita conexión a internet. "Los equipos son de máximo seis personas: familia, amigos, parejas... puedes participar con quien quieras", nos concretan a Informativos Telecinco.

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Recomendado para usuarios con edades de más de 12 años, también los menores están invitados a este llamativo reto (si están en el mismo equipo que sus padres o tutores legales).

En caso de que todos los del grupo participante tengan menos de 18 años, deben haber cumplido como mínimo los 14 y rellenar un documento de permiso parental para ser aceptados.

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Una pista nueva cada domingo y dos tesoros escondidos

Hasta el 1 de septiembre están abiertas las inscripciones de un joc del tresor cuyo pase o ticket para apuntarse cuesta ocho euros. El 17 de junio dio comienzo la desafiante aventura que suele durar unos dos o tres meses, aproximadamente.

Quienes compran el juego reciben en su correo electrónico las instrucciones, un mapa y las pistas que ya se hayan enviado a los jugadores. Cada domingo se da una nueva que ayuda a hallar el ansiado premio.

Realmente "son dos los tesoros que están escondidos". El primero contiene 3.500 euros en total (1.000 en efectivo, 1.200 en un cheque, 850 en oro, 300 en joyas y 150 en criptomonedas).

Por su parte, el segundo es de 1.500 euros, divididos en 500 en efectivo, 750 en un cheque y 250 en plata. "El equipo que llegue antes a la ubicación donde está oculto el tesoro, se lo queda", nos aseguran desde Gaudire.

"Queremos ilusionar a todo el mundo", aseguran desde Gaudire

En el momento en el que eso ocurra, el resto de jugadores podrán seguir las pistas para acabar su partida, que seguirá operativa. Al final, recibirán el juego completo en casa, aunque no hayan conseguido el premio.

Ubicada en la localidad de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), la empresa formada por unos jóvenes amantes del ocio gestiona este "nuevo formato de entretenimiento inmersivo".

"Queremos ilusionar a todo el mundo y que la gente se anime", reconocen acerca del juego creado para que buscar un tesoro ya no sea ficción, sino una realidad.

Seguro e innovador, sus bases están legitimadas ante notario. "Somos una joven empresa de juegos participativos con tecnología y escape room con más de cinco años ya de experiencia", apuntan.

850 participantes en la anterior edición

"Nos fusionamos con el chico que tuvo la idea inicial de este joc del tresor. Las primeras dos ediciones se organizaron en 2024 y la última en 2025", nos han recordado desde Gaudire.

En la tercera, participaron "850 personas" en total. Una familia de Llinars del Vallès ganó el atractivo premio, también de 5.000 euros, concretamente el 10 de agosto a las 10:55 horas.

La mecánica continúa siendo la misma: cuando el equipo tenga una posible ubicación del tesoro, debe ir al lugar para comprobar si allí está la cruz que indica el hallazgo. Solo está enterrado en Cataluña.