Dos amigas son las creadoras de 'Sácame de aquí', un juego con diferentes retos que ha mantenido en vilo a 400 personas durante seis semanas

Un 'escape room' en un laberinto de 400 balas de paja, la "atracción" de un pueblo rural de Lleida: "Vienen de toda Cataluña"

BarcelonaLaia Flores y Cristina Fuerte han mantenido en vilo durante seis semanas a 400 personas con 'Sácame de aquí', un juego en el que participantes de toda Cataluña han tenido que superar diferentes enigmas para aspirar a un premio de 1.500 euros, que las dos amigas de Sant Llorenç de Morunys enterraron en su pueblo natal.

Un auténtico desafío que ha superado las expectativas de las creadoras de este reto inmersivo, que ha puesto a prueba a unos 80 equipos con un enigma por semana: "Era nuestra primera incursión en este mundo. Habíamos hecho algún escape room, pero a nivel amateur total", admite Cristina, en una entrevista a Informativos Telecinco.

'Sácame de aquí' ha superado cualquier expectativa de las dos amigos del municipio de 900 habitantes. Desde el primer reto, los participantes tenían entre ceja y ceja la recompensa final de 1.500 euros, que estarían enterrados en algún punto de Cataluña: "Cada semana recibían un enigma en el correo. Si lo resolvían, recibían un trozo de coordenadas. Cuando ya tenías las siete, encontrabas un punto de un pueblo, que en este caso era Sant Llorenç de Morunys, y sabías que el tesoro estaba enterrado allí".

"Los dos primeros llegaron con 15 segundos de diferencia"

Un entretenimiento semana a semana que llevó a los participantes más ágiles a luchar por la recompensa de 1.500 euros el pasado sábado 31 de enero: "Muchos de los participantes estaban aparcados por Sant Llorenç de Morunys y estaban esperando a recibir la pista a las 21:00 horas para salir corriendo. Se vieron buenas carrerillas y los dos primeros llegaron con 15 segundos de diferencia".

Una tensión que las propias creadoras del juego sintieron en el momento que escondían el cofre con el dinero: "Pensaba que quizás nadie acertaba y teníamos que pasar toda la noche allí. Nos lo tomamos como la gran aventura tras meses preparándolo". Una organización que pasaba por tomar cualquier medida de seguridad para que no fuesen vistas enterrando el premio.

"Nos fuimos con un coche que no era el nuestro para que no nos conociese ni la gente del pueblo, aunque de Sant Llorenç había muy poca gente apuntada. Fuimos por una zona que sabíamos que no nos encontrarían y lo enterramos unas horas antes", admite Cristina sobre una noche en la que tanto ella como Laia se prepararon con un saco de dormir y un táper por si el reto se alargaba.

"Había equipos que llevaban pinganillo y todo"

Sin embargo, pasó todo lo contrario: "En 20 minutos tuvimos el primer equipo allí, alucinamos. Había seis adivinanzas, de los seis recuadros del tablero de ajedrez, los tenías que resolver y con el movimiento que hacía el caballo para hacer jaque mate veías unas palabras. Tenías que coger las dos primeras letras de cada palabra y una vez la supieses recibías la coordenada exacta del tesoro".

Una familia de Banyoles (Girona) se adelantó al resto de participantes y halló el cofre antes que nadie: "Salieron corriendo, de noche y por montaña. Había equipos que llevaban pinganillo y todo. Fue bastante curioso y lo pasaron muy bien".

Tal ha sido el éxito del juego, que 400 personas han participado en un reto que ni la inteligencia artificial ha sido capaz de resolver: "Empezamos con enigmas más fáciles y después fuimos subiendo el nivel. Pusimos los retos a ChatGPT y no nos sabía dar la solución. La intención era romperse los cuernos", admiten las artífices de 'Sácame de aquí' que, tras el éxito, realizarán una segunda edición para seguir poniendo a prueba a todo tipo de participantes.