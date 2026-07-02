Sarah y Judith Andic declararon en septiembre del año pasado ante los Mossos y este viernes lo harán como testigos

El caso Mango y las claves de la declaración de Estefanía Knuth: asegura que Isak Andic quería hacer un nuevo testamento que "lo cambiaba todo"

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Sarah y Judith Andic, las hermanas de Jonathan, el primogénito de Isak Andic e investigado por el presunto homicidio del fundador de Mango, declararán como testigos este viernes. Tendrán que responder a las preguntas de la jueza, de la fiscal y de los abogados de Jonathan.

"Mi hermano no tiene ninguna obsesión por el dinero", aseguraron ambas cuando declararon ante los Mossos d’Esquadra el 22 y 23 de septiembre del año pasado, tal y como recoge ‘El Periódico’.

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Este viernes habrá que ver si mantienen o matizan las palabras que dijeron entonces. También declarará este viernes el psiquiatra que visitó en una ocasión a padre e hijo a petición de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt.

La creación de una fundación benéfica

La pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth, declaró en los juzgados de Martorell, en Barcelona, que el que fuera entonces el hombre más rico de Cataluña, pretendía dictar un nuevo testamento que “lo cambiaba todo”, algo que repercutiría así profundamente en la herencia.

Según ha contado y asegurado en sede judicial, el fundador de Mango pretendía crear una fundación benéfica, lo que iba a afectar de forma notable a la herencia a percibir por sus tres hijos, Jonathan Andic, –quien está acusado de homicidio al ser la única persona que iba con su padre el día en que murió de una sospechosa caída en el macizo rocoso de Montserrat–, Judith y Sarah.

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En su declaración, que golpea los intereses de la defensa de Jonathan Andic, Estefanía Knuth, quien ya había arrojado la sombra de las sospechas sobre el hijo del empresario al apuntar en dos declaraciones previas a la "mala relación" que mantenía con su progenitor en los últimos tiempos, volvió a insistir en ello.

Los mensajes de WhatsApp de Isak

Jonathan Andic aseguró que n tenía desavenencias con su padre, pero los mensajes de WhatsApp recuperados del móvil de Isak demuestran “todo lo contrario”. El auto recoge “la obsesión que Jonathan Anic tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida” a su padre.

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El fundador de Mango “se vio obligado a aceptar” esa petición “para continuar teniendo relación con su hijo”, una actitud propiciada por la terapeuta de la familia, precisó la togada.

Otro de los roces que Andic tuvo que abordar con su padre en terapia fue el coste de su boda. El hijo del fundador de Mango contrajo matrimonio en septiembre de 2024 con la ‘incluencer’ Paula Navarro en una ceremonia íntima. El análisis del móvil de Andic y de los mensajes que intercambió con su hijo y con la psicoterapeuta son uno de los principales indicios en que se basa la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga el caso para imputar a Jonathan Andic el homicidio de su padre, quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de cien metros en una excursión en Montserrat, a solas con su hijo.

El coste de la boda de Jonathan, otro roce entre padre e hijo

Del contenido de los mensajes se desprende, según fuentes cercanas al caso, que el presupuesto y el pago del banquete de boda que inicialmente Jonathan planificó con Paula fue motivo de un conflicto con su padre que llegó a plantearse en las sesiones de terapia familiar, hasta que finalmente el convite quedó descartado.

Jonathan contrajo matrimonio con Paula Navarro -Paula Nata, en su nombre de influencer- en septiembre de 2024, tres meses antes de la muerte de su padre, en una ceremonia íntima por lo civil. Al cabo de un año, nació su hasta ahora único hijo.

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic sospecha que Jonathan mató a su padre por su "obsesión" por el dinero, ante el temor de que cambiara su testamento para dejar parte de su patrimonio a una fundación con fines sociales.

Las cuestiones económicas, de hecho, eran tratadas de forma recurrente en las sesiones con la psicoterapeuta familiar, que dieron pie a que el fundador de Mango cediera a su hijo una herencia en vida que, sin embargo, la defensa mantiene que el investigado nunca llegó a cobrar.