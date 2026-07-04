Asun Chamoso 04 JUL 2026 - 18:29h.

Cook&Go ofrece un chef a domicilio para dejar listas 40 raciones en táperes para congelar

Sus 50 recetas brindan comida casera de "calidad, tradicional y saludable"

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BarcelonaSagrida y Patricia cuentan que su proyecto nació "por casualidad" hace ocho años en un piso de Madrid. "Fue una solución para mi hermano, que es bailarín y se iba de gira un mes. Vivíamos juntos y cuando venía arrasaba con nuestra comida. Al final, le dejábamos unos táperes congelados. Fue nuestro primer cliente", recuerda, entre sonrisas, Sagrida Vivancos. Y también, por casualidad, su hermano les sugirió llevarlo más allá. Así esta pareja se convirtió en socias y nació Cook&Go. "Es cocina y ve. Vamos a tu casa, te cocinamos y nos vamos", concreta Sagrida. Eso sí, quieren transmitir una comida de toda la vida: "Son recetas que una madre o una abuela te pondrían en la mesa. Es nuestra cultura en casa. Es una mezcla de calidad, tradición y saludable".

Una propuesta para ganar tiempo. "Algunas familias nos dicen que llevaban tiempo esperando la opción de que alguien venga a cocinarnos como antes y comer casero y no sentirnos culpables del ritmo de vida que llevamos y tener que pedir comida a domicilio. También es liberarlos de la carga de tener que cocinar y que disfruten", cuenta Patricia Cantón. Y también tiempo de calidad aseguran: "Es volver a la experiencia familiar en torno a la mesa, donde suceden muchas historias".

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Este equipo, que fusiona los conocimientos culinarios de Patricia y la experiencia en negocio digital de Sagrida, ha apostado por un servicio único "por la personalización y la cercanía. Hay una necesidad de que traigan comida a casa. Podemos atender a las alergias o dietas específicas. Hemos llevado una solución a un nivel superior al poder adaptarlo todo. Y, sobre todo, por el formato y la cercanía: es una experiencia. No es un táper. Nos diferencia porque hay una relación humana".

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Chef en casa

Y esa experiencia empieza cuando seleccionan las recetas de un catálogo de más de medio centenar, algunas que les han propuesto como la lasaña o una caldereta de cordero y en las que no se incluyen arroz, pasta o patata. "Hay dos formatos de encargos. El individual son siete recetas más un postre. Salen 28 raciones individuales. Son cuatro tápers de cada receta. Y el familiar son cinco recetas con un postre. Salen 20 tápers dobles, cuatro por receta. En total, 40 raciones".

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Los platos estrella que no fallan son "las albóndigas, las lentejas, el frincandó y las berenjenas rellenas". Una comida con el sabor tradicional cocinada a fuego lento porque "son platos de 'chup o chup'. Es mantener muchas recetas vivas porque en el día a día no da tiempo". Son los mismos clientes los que compran los ingredientes porque "saben en todo momento lo que están lo comiendo. No pierden la cadena de lo que comen y les da tranquilidad". Con la compra hecha, llega el día del servicio. "Antes hay emoción y ilusión por solventar esos momentos de pensar en qué comer y a ver quién hace la comida. Es como una bocanada de aire fresco", señalan.

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Un chef particular llega al domicilio con material profesional como "una tabla de cortar, cuchillo propio, báscula y una olla de cuatro litros". Y llega el momento de vivir la experiencia más allá del cocinado. "Se crean sinergias muy bonitas. Hay personas que se quedan a mirar para aprender recetas que se están perdiendo. Es muy difícil competir con una abuela, pero sí estamos intentando que haya recuerdos a partir de platos que los niños comen y saben que se han cocinado en su casa", subrayan.

Cuatro horas más tarde, dejan los tápers listos para congelar, la cocina limpia y unos clientes satisfechos no solo por las recetas. "Una clienta nos dijo que desde que su madre se fue no ha vuelto a comer unas lentejas así. Y eso es mucho más que un plato de comida. Es seguir trasladando esa emoción, esa calidad y ese disfrute", destacan las empresarias.

Este proyecto familiar no deja de crecer. Tienen unos 300 clientes y entre 50 y 65 servicios al mes. Cook&Go está presente, de momento, en Barcelona y Madrid. Su cocina casera a domicilio llegará donde les reclaman como Tarragona, Girona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Córdoba y A Coruña. Una expansión que abre un camino también para los chefs que "quieren disfrutar de su pasión que es la comida y cocinar en un formato muy diferente a la restauración o una plataforma digital. Aquí les damos esa oferta a los que quieran llevar a las casas su pasión". La misma pasión de Patricia y Sagrida.