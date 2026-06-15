Rocío Ponce 15 JUN 2026 - 14:46h.

La pareja más mediática del momento aterrizó en Madrid de forma silenciosa y eligió un restaurante de La Latina para su primera noche, tenemos todos los detalles

La cerveza premium sin alcohol que ha creado Tom Holland tras declararse abstemio

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Si hay una pareja de famosos a la que cualquier restaurante querría tener entre sus comensales, probablemente la formada por Zendaya y Tom Holland apareciera entre las preferidas. Dos estrellas de cine y televisión que viven su mejor momento a nivel interpretativo y también a nivel personal, su relación está más que consolidada tras 10 años juntos e incluso se rumorea que se casaron a escondidas (no hay confirmación). Por eso, cuando aparecieron por la puerta del restaurante madrileño Trèsde el pasado sábado 13 de junio a última hora de la noche, el personal de sala y de cocina quedó tan impresionado como emocionado.

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En conversación telefónica con Gastro, los socios de este establecimiento situado en plena Cava Alta, 17, en el famoso barrio madrileño de La Latina, nos confirman tan agradable visita. "Fue del todo inesperado, ella llamó por teléfono tras vernos en una app que no conocíamos", nos dicen. "De hecho, llegaron muy tarde, casi al cierre, pero como eran ellos y el personal quería, decidimos atenderles y fueron muy amables y educados, incluso accedieron a hacerse la foto", añaden.

¿Cómo habían llegado hasta Trèsde, teniendo en cuenta la amplísima variedad de restaurantes de lujo, con estrellas Michelin y reconocidos chefs con los que cuenta la ciudad? Les contaron que fue a través de Beli, una app muy popular en EEUU, que cuenta con un mapa y críticas de restaurantes, etc. "Como Zendaya es vegetariana, pensamos que valoró que le damos mucha importancia a los vegetales en nuestra cocina e igual por ahí dio con nosotros y se decidió a reservar", nos cuentan.

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Para salvaguardar la intimidad de sus clientes, no comparten qué platos concretos pidió la pareja para esta cena romántica y tranquila en Madrid, pero sí nos confirman que pidieron su fórmula EPP, un menú formado por entrante, principal y postre por 51€ al que puedes añadir armonía de vinos, con tres copas, por 25€ más y snacks por 5 o 10€ entre los que encontrarás ostras y anchoas. Toda una experiencia gastronómica "marcada por el producto, la temporada y una cocina con raíz local" que define su filosofía.

Cómo es Trèsde

Trèsde cuenta con los reconocimientos Bib Gourmand de la Guía Michelin y Sol Repsol por la Guía Repsol, dos distinciones que avalan una propuesta honesta, cercana y con identidad propia. Ubicado en una de las calles más emblemáticas de La Latina, el restaurante se ha consolidado como uno de los imprescindibles para quienes buscan la esencia gastronómica del Madrid más actual.

En ese sentido, en su menú nos encontramos con planos que definen su carta, como la ensalada de judías verdes à la minute con stracciatella de burrata, pistacho tostado y cebolla encurtida; la corvina a la plancha con gazpachuelo malagueño, agretti y kumquat; o el sticky toffee pudding, un bizcocho de dátiles acompañado de helado de vainilla que pone el broche dulce.

Además de estos platos, otros de los disponibles actualmente en su carta (y entre los que eligieron Tom y Zendaya) son la ensalada de tomate asado con sandía prensada, queso feta y pepino y caponata Ciao Madrid de laminas crujientes y sorbete de cítricos. Entre los principales, presa ibérica con crema de guisantes y cogollo a la plancha y magret de pato con zanahoria, jengibre y condimento col-shisho, para el pescado trabajan con la lonja del día y diferentes recetas. De los postres, podrás elegir entre flan, tartaleta del día y variedades de quesos.

¿Por qué están en Madrid?

Los dos actores aterrizaron en Madrid hace solo unos días por motivos promocionales. En otros encuentros, está confirmada la presencia de Tom Holland en la madrileña Plaza de Colón, antes del partido de fútbol que enfrentará a España y Cabo Verde en nuestro debut en el Mundial 2026. El cine les ha vuelto a unir porque su esperada película 'Spider-Man: Brand New Day' (la cuarta entrega de la saga de Marvel) se estrenará el 31 de julio de 2026, pero la pareja también comparte reparto en 'La Odisea', la adaptación del clásico de Homero de Christopher Nolan que se estrenará el 17 de julio.

En ella, a Zendaya la veremos como la diosa griega Atenea y a Holland, en el papel de Telémaco. Junto a otros proyectos individuales como el adiós de Zendaya a 'Euphoria' o los estrenos de 'Dune: Part Three' y 'The Drama' y la preparación para nuevas entregas de 'Avengers' por parte de su pareja.

Todo esto no implica que Tom y Zendaya olviden ese lado personal que siempre cuidan, y la pareja de moda en Hollywood también aprovecha como nadie el tiempo libre para conocer la gastronomía española y los rincones más populares de la capital sin pretensiones y mostrando su lado más cercano.