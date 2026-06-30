Tsunami, el perro más conocido en Venezuela ha salvado ya 40 vidas tras el terremoto

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 18 los españoles fallecidos

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Venezuela ha recibido apoyo militar, logístico, sanitario y económico, tras el doble terremoto que ha sacudido el país. También hay 137 perros que han llegado a rastrear vida entre los escombros de edificaciones, en riesgo de colapsar y toneladas de hormigón por lo que solo ellos con su olfato y su fino oído son imprescindibles. Los perros especializados en rescate han salvados vidas humanas pero también a sus congéneres, otros perros, que estaban atrapados tras los seísmos.

El mejor amigo del hombre se convierte en el aliado imprescindible de bomberos y equipos de rescate, gracias a sus excelentes capacidades naturales para rastrear. "Los perros marcan donde puede haber una persona viva y si después un segundo confirma la marca" los equipos empiezan a buscar.

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Tsunami, el más famoso, por salvar a varias personas atrapadas, tuvo que ser atendido por deshidratación y otro de los peludos sufrió una heridas en las patas tratando de llegar, entre los cascotes, adonde ningún humano podía. Estos canes no solo salvan vidas humanas, sino también han localizado a otros animales que han sido rescatados, como a Giselle, una perrilla que no sabía cómo agradecer a su salvador y no paraba de darle lengüetazos.

Más de 130 perros rescatistas trabajan entre los escombros buscando vida

España mandó a Venezuela dos unidades especializadas con perros de búsqueda. El equipo de Emergencias y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, que está trabajando en Caraballeda, en La Guaira, y el de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desplegó personas y animales en varios puntos del país.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que Venezuela cuenta con 137 perros rescatistas, provenientes de distintos países del mundo, entre ellos de España, animales entrenados que trabajan sin cesar para encontrar a las personas desaparecidas tras los terremotos, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas.