La Policía de la Generalitat analiza si un agente pretendía incitar a insultar al presidente del Gobierno

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La Dirección General de la Policía de la Generalitat investiga si un agente de los Mossos d'Esquadra que gritó "Pedro Sánchez" durante el acto de clausura del curso del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), celebrado el pasado viernes en Mollet del Vallès (Barcelona), actuó a modo de broma o si pretendía incitar a insultar al presidente del Gobierno.

A petición de los superiores del formador implicado, se ha abierto una Información Reservada (IR) que deberá determinar si el grito respondía a una reivindicación, una broma de mal gusto o una intervención desafortunada, hipótesis que, según fuentes cercanas al caso consultadas por EFE, son las que cobran más fuerza.

Las mismas fuentes apuntan a que el agente podría haber hecho referencia a los ejercicios de control de masas que se realizan durante el curso de la ARRO, en los que algunos policías simulan ser manifestantes y otros intervienen como agentes.

El incidente ocurrió ante más de 200 policías

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en el Auditorio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), en Mollet del Vallès, durante un acto al que asistieron más de 200 miembros de los Mossos d'Esquadra, entre ellos diversos mandos del cuerpo.

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La información fue adelantada por la periodista Anna Punsí y posteriormente confirmada por EFE. La investigación llega apenas unas semanas después del episodio protagonizado por Diego Fuoli, portero del Centre d'Esports Sabadell, quien durante la celebración del ascenso del equipo a Segunda División animó a los aficionados a insultar a Pedro Sánchez desde el balcón del Ayuntamiento de la ciudad. Tras corear el nombre del presidente, parte del público respondió con el insulto "hijo de puta".

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A raíz de aquellos hechos, la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell presentó una denuncia por un presunto delito de odio. Posteriormente, Fuoli pidió disculpas mediante un comunicado difundido en su perfil de la red social X.