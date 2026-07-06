Pedro Sánchez ha confirmado que no intervendrá en el conflicto médico y recuerda que el interlocutor es Sanidad

Quinta semana de huelga de los médicos en España: ¿qué servicios están garantizados?

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El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no intervendrá para desbloquear el conflicto generado por la reforma del Estatuto Marco y facilitar una negociación que permita alcanzar un acuerdo con los médicos que acabe con la huelga, al entender que el "interlocutor competente" es el Ministerio de Sanidad.

"Atendiendo a su solicitud, y de conformidad con las normas que rigen la actuación del Gobierno, el Ministerio de Sanidad, dentro de su ámbito de competencias, es el interlocutor competente para canalizar el diálogo y valorar las distintas propuestas que puedan formularse dentro de los cauces institucionales y procedimentales establecidos", señalan desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en respuesta a la petición de intermediación realizada por carta, el pasado 25 de junio, del Comité de Huelga de los médicos.

Los sindicatos convocantes de la huelga "lamentan profundamente" la respuesta que ha recibido de Presidencia del Gobierno a la solicitud de mediación que se envió dirigida a Sánchez, que consideran se ha puesto de "perfil", al tiempo que "cierra la puerta a cualquier posibilidad de reconducir la situación actual a través del diálogo".

Sobre el Comité de Huelga

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) insistía en su misiva "en su voluntad de diálogo y le pedía la implicación en el conflicto de todos los demás ministerios afectados por sus demandas".

La nota, que no firma el presidente sino su director de Gabinete, explica que el Anteproyecto de Estatuto Marco ya ha sido acordado "con las organizaciones sindicales en el ámbito de Negociación (SATSE, CCOO, UGT y CSIF)" y aprobado por el Consejo de Ministros. Por tanto, solo queda la opción, en el trámite de audiencia, de que "perspectivas y sensibilidades adicionales a las canalizadas a través de los órganos de representación sean incorporadas al proceso".

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El agradecimiento de Moncloa al Comité

En la carta, Moncloa agradece al Comité su comunicación, así como su "disposición al diálogo" y su "compromiso con la defensa de un sistema sanitario público de calidad". Asimismo, la Presidencia expresa su voluntad de seguir favoreciendo "un diálogo constructivo" que permita "seguir avanzando con el debido respeto a los procedimientos y a los distintos actores implicados".

Ante esta respuesta, el Comité de Huelga lamenta que el presidente "parezca convencido de que los médicos no merecen mayor implicación ni tan siquiera para firmar él mismo una carta tipo con la que cree zanjar el conflicto médico más grave y largo de la historia de la democracia".

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"El Gobierno no parece interesado en poner fin a la huelga"

"No se aprecia en el texto un ápice de preocupación por el impacto en la asistencia sanitaria a consecuencia de la huelga, ni objeción alguna al hecho de que en la negociación del Estatuto Marco no estuvieran los sindicatos Médicos, ni mención al rechazo unánime de la profesión al documento. Sólo aparece una descripción fría y desvirtuada de los hechos y una defensa retórica de los procedimientos y de los órganos de representación", señalan desde el Comité.

A juicio de las organizaciones del Comité, "este Gobierno no parece interesado en poner fin una huelga que ha provocado él mismo y mantiene su cerrazón de llegar incluso a ignorar que ni siquiera los sindicatos que firmaron el Anteproyecto de Estatuto Marco lo apoyan actualmente y que la posibilidad de que la norma salga adelante en lo que queda de legislatura es remota".

"Demuestra así, por tanto, que no va a asumir su fracaso y que no le importa el impacto de este conflicto en esa sanidad pública que tanto dice defender", concluyen lo sindicatos.