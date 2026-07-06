El incendio, declarado de nivel 1, ha obligado a confinar una residencia de mayores por la presencia de humo en la zona

Detenido un hombre de 50 años por presuntamente provocar un incendio forestal en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona

Compartir







Un incendio forestal declarado este lunes en el municipio de Urda (Toledo) ha obligado a confinar la Residencia de Mayores Veracruz debido a la afección provocada por el humo.

El fuego ha sido declarado de nivel 1, un nivel que se activa cuando el incendio puede afectar a bienes de naturaleza no forestal o existe riesgo para infraestructuras y personas.

El humo obliga a confinar la residencia

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) a través de sus redes sociales, la medida de confinamiento se ha adoptado como precaución para proteger a los residentes ante la presencia de humo en la zona.

Por el momento, no se han comunicado desalojos ni personas heridas como consecuencia del incendio. En las labores de extinción participan dos medios aéreos, cinco medios terrestres y 25 efectivos, que trabajan para contener el avance de las llamas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el incendio fue detectado a las 15.55 horas por un vigilante fijo y afecta a superficie forestal. Los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar el incendio y evitar que las llamas se propaguen a otras zonas. Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución del fuego y de la situación en la residencia mientras continúan las labores de extinción.

Baja a nivel 0 el incendio de Urda

El incendio declarado este lunes en Urda, en Toledo, que ha obligado a confinar la residencia de mayores Veracruz por la afección del humo, ha descendido a nivel 0.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) en redes sociales, el fuego, que fue declarado de nivel 1, ha bajado a situación operativa 0 y la residencia de mayores ya no está confinada. Fuentes del centro han informado a EFE de que son 45 residentes, que se encuentran bien en estos momentos.

De acuerdo al Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego, que ha sido detectado a las 15:55 horas por un vigilante fijo y afecta a superficie forestal, moviliza a esta hora cuatro medios terrestres y 18 efectivos.