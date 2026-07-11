Iván Sevilla 11 JUL 2026 - 19:39h.

Los ladrones actuaron en enero, abril y mayo en varios distritos de Barcelona además de en otros municipios cercanos

Tras seleccionar las motos aparcadas en la calle, los arrestados las metían en una furgoneta alquilada para llevarlas a una finca

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BarcelonaDos hombres de 31 y 43 años fueron detenidos por robar 16 motos de madrugada cuando apenas hay gente en las calles de Barcelona capital, así como en otros municipios cercanos, después de inutilizar su geolocalización.

Los Mossos d'Esquadra han informado que los arrestos se produjeron los días 1 y 2 de julio en la localidad de Granollers, donde también habían actuado, al igual que en L'Hospitalet de Llobregat y Badalona.

En la ciudad condal estuvieron sustrayendo los mismos vehículos aparcados en la vía pública en los distritos de Sant Andreu, Gràcia, Horta-Guinardó y Les Corts. Sus primeros robos los cometieron en Sant Martí y el Eixample.

A principios del mes de enero comenzaron con sus acciones delictivas, que fueron expandiendo por el territorio barcelonés. Entre abril y mayo igualmente se llevaron motocicletas que antes seleccionaban.

Entre las cuatro y seis horas, buscando motos concretas

Buscaban las motos que tuviesen unas características concretas. Los dos presuntos ladrones salían a por ellas entre las cuatro y las seis horas de la madrugada, algo que les permitía pasar desapercibidos.

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Sobre todo, porque en esa franja horaria suelen empezar a trabajar los vehículos de reparto, según recuerdan los Mossos. Uno de los individuos solía escoger los objetivos primero para luego llamar al conductor de una furgoneta de alquiler.

Entonces, se aproximaba al lugar para introducir entre ambos la moto en su interior y llevársela hasta una finca privada de Vilafranca del Penedès o una antigua granja en Roca del Vallés.

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Pero no sin antes eliminar el sistema que permite geolocalizarla, para dificultar que se supiese su posicionamiento y el dueño pudiese recuperarla. En algunos casos, abandonaban la furgoneta cargada en un lugar aislado por si el propietario acudía o no.

Motos valoradas en más de 104.000 euros en total

Gracias a las grabaciones de algunos vecinos con sus móviles en los momentos de cometerse los robos, la policía catalana pudo identificar a los responsables del delito. También visualizaron las imágenes captadas en gasolineras.

Aparte, el sistema de lectura de matrículas LECTIO ayudó a los agentes a dar con el paradero de unas motocicletas cuyo valor estimado supera los 104.000 euros en total. Pudieron recuperar y devolver varias a sus dueños.

En cuanto a los arrestados, pasaron a disposición judicial el 3 de julio. Uno acumula más de 14 antecedentes, seis por hechos similares. El otro tiene nueve por robos, daños e investigación por formar parte de un grupo criminal.

Una tercera persona fue investigada al vincularla con las sustracciones. Comprobaron que sobre ella pesaba una orden de detención.

Además, existe un tercer investigado, al que le consta una orden de detención, también vinculado con estos hechos.