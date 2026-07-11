Redacción Andalucía Europa Press 11 JUL 2026 - 19:22h.

El presidente del Gobierno acudirá el 13 de julio al Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre, Almería

Incendio en Los Gallardos, Almería| una persona herida permanece muy grave en la UCI y otras cuatro en estado grave

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AlmeríaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes 13 de julio la zona afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería) Ese día tenía previsto un acto en la Verja de Gibraltar, que ha aplazado.

La "tragedia sin precedentes", la de mayores consecuencias en Andalucía hasta la fecha, ha llevado al líder socialista a cambiar su agenda, mientras siguen las labores de identificación de los 12 fallecidos.

Según han trasladado fuentes del Ejecutivo a Europa Press, Sánchez asistirá el 15 de julio a la demolición de la valla de La Línea de la Concepción (Cádiz), en vez de hacerlo dos días antes, como estaba programado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, sí ha acudido este 11 de julio al puesto de mando avanzado instalado en Turre, desde donde se coordinan las labores de extinción.

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Recordamos que el fuego ha calcinado ya unas 6.600 hectáreas. Más de 400 efectivos continúan luchando contra las llamas, entre bomberos del Levante, bomberos forestales y miembros de la Unidad Militar de Emergencias.

También agentes de la Guardia Civil colaboran en tareas como las batidas para localizar a posibles personas en el área afectada y reforzando las labores de control y aseguramiento del perímetro del incendio.

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Igualmente, están buscando y rescatando a las mascotas de vecinos que puedan todavía permanecer en peligro. En este sentido, han pedido que quien encuentre a alguna desorientada o sin identificar contacten con la Protectora de Animales Furia.

"Ha podido avanzar 100 metros al minuto", lamenta Bolaños

Bolaños, que ha destacado la coordinación entre todas las administraciones implicadas, ha dado cuenta del carácter "virulento" del incendio que, según las estimaciones de los expertos, "ha podido avanzar 100 metros al minuto".

Algo que le atribuye una "gravedad que no se ha conocido nunca" como "consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo", según ha advertido el político del PSOE.

Acompañado de la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, el ministro ha insistido en las buenas condiciones de temperatura, viento y humedad que se dan para pasar de la defensa al ataque del fuego de cara a estabilizarlo.

Cinco pacientes en estado grave, con uno en la UCI

Además de los fallecidos, un total de 18 pacientes han sido atendidos en centros sanitarios a consecuencia del incendio, de los cuales cinco están en estado grave de diversa consideración.

Tal y como han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía a Europa Press, siete están siendo atendidos en el Hospital Universitario Torrecárdenas y uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los otros cuatro permanecen ingresados en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. El Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa está atendiendo a los 11 pacientes restantes, de los que aún se espera evolución.