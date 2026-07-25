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El mayor premio de la historia de la ONCE repartido en España cae en Lleida: 71 millones de euros

Repartidor ONCE mayor premio de la historia
Sergio Martín Aznar ha repartido 71 millones de euros en Lleida. ONCE
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LleidaEl mayor premio de la historia de la ONCE en España, más de 71 millones de euros con el Eurojackpot, ha caído en Lleida, en el sorteo celebrado ayer viernes.

El número premiado con 71.262.143,10 euros fue repartido por el vendedor Sergio Martín Aznar en el Polígono del Segre de Lleida, según informa la ONCE en un comunicado.

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El billete agraciado con estos más de 71 millones de euros es de primera categoría -5 números y dos soles-, y fue repartido por este vendedor en el itinerario de venta ambulante que hace cada día en los bares del citado polígono.

"Me he estrenado a lo grande"

Sergio, de 57 años, es vendedor de la ONCE desde hace tres años y medio, y es la primera vez que da un premio tan importante: "Viva. Ole, ole, ole. Me he estrenado a lo grande, con una inmensa ilusión", ha dicho el vendedor tras conocer que había repartido el mayor premio de la historia de la ONCE en España.

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"Siempre he dado premios pequeños, de 200 o 500 euros, pero hoy he dado el gordo de mi vida. Estoy muy contento, porque he hecho muy feliz a un cliente, y de rebote a toda mi ciudad", ha agregado el vendedor.

No es la primera vez que la suerte del Eurojackpot recae en Cataluña, ya que la vendedora Nieves Fernández Arenas dio un premio de tercera categoría dotado con 53.581,10 euros.

Acertar 5 números de entre 50 posibles

El Eurojackpot es un sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y otros 18 países del espacio económico europeo, y consiste en acertar 5 números de entre 50 posibles y 2 soles de entre 12.

El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) ofreciendo grandes botes de un mínimo de 10.000 euros, que crece cada semana en el caso de que no haya ganadores de primera categoría.

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