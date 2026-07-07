Sara Lago Vigo, 07 JUL 2026 - 04:30h.

El primer agraciado decidió no aceptar el escaparate valorado en unos 15.000 euros al formar parte de la comisión organizadora de las fiestas y evitar cualquier sospecha sobre la transparencia del sorteo

El premio, que incluye una motocicleta, un televisor, un iPhone y decenas de productos, pasará ahora al primer número de reserva, un grupo musical de la zona

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El Gran Escaparate de las Festas de San Paio de A Estrada, Pontevedra, ya tiene una historia poco habitual. El primer número premiado en el sorteo celebrado durante las fiestas no llegará a recoger el lote valorado en unos 15.000 euros después de que su propietario decidiera renunciar voluntariamente al premio al formar parte de la comisión organizadora.

Renuncia para evitar cualquier duda sobre el sorteo

El ganador del primer premio, José Luis Terceiro, era uno de los integrantes de la comisión encargada de organizar las fiestas y también había colaborado durante los últimos meses en la venta de rifas para financiar la celebración.

Según explicó en declaraciones al Faro de Vigo, había adquirido varios boletos que no habían conseguido venderse, una práctica habitual entre quienes colaboran con este tipo de iniciativas para evitar devolver los talonarios incompletos. Sin embargo, tras comprobar durante el propio sorteo que el número premiado coincidía con uno de los boletos que conservaba, decidió no aceptar el premio para evitar cualquier sospecha sobre la transparencia del proceso.

El Gran Escaparate es una de las principales iniciativas de recaudación de fondos para las fiestas de San Paio y reúne productos donados por numerosos comercios y empresas de la localidad. El lote sorteado está valorado en aproximadamente 15.000 euros e incluye una motocicleta, un televisor, un iPhone 17, palés de cerveza y otros muchos artículos.

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El premio se queda finalmente en una banda de música local

Las bases del sorteo contemplaban la posibilidad de que el ganador no reclamase el premio dentro del plazo establecido. Tras la renuncia del primer agraciado, el escaparate ha pasado al primer número de reserva, el 0028, cuyos propietarios son los tres integrantes del grupo estradense Supermirafiori: Gabriel Blanco, Martín Torres y Xurxo Aboy.

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Los músicos habían adquirido varias rifas con motivo de las fiestas, en las que también participaron actuando sobre el escenario. Ahora, ellos han mostrado su satisfacción tras conocer que el premio era suyo. "Estamos moi contentos e ilusionados porque nunca nos tocou nada", explicó Xurxo Aboy, batería de la formación y portavoz del grupo.

Aunque la compra de las rifas no incumplía las normas del sorteo, el primer ganador consideró que aceptar el premio podría generar desconfianza entre los vecinos al pertenecer a la comisión organizadora de las fiestas.

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Su renuncia permitió activar el sistema de números de reserva previsto en las bases del sorteo, una circunstancia que terminó dejando el Gran Escaparate, de forma igualmente inesperada, en manos de esta banda musical de A Estrada.