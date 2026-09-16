Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 20:21h.

El ciclista había tratado de cruzar las vías por un tramo en el que el paso no está permitido y así fue alcanzado por el tren

La Policía publica las imágenes del coche que atropelló a un hombre en patinete en Madrid y huyó tras comprobar los daños del vehículo

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Un ciclista ha perdido la vida tras ser arrollado por un tren cuando intentaba atravesar las vías en un punto de paso prohibido entre Molins de Rei y El Papiol. Los hechos ocurrieron pasadas las dos y media de la tarde cuando el accidente obligó a cortar la circulación en sentido Barcelona durante una hora.

Según confirma medios como ‘El Caso’ los pasajeros del tren implicado en la colisión con el ciclista, fueron evacuados y trasladados a otro tren para continuar con su viaje. El accidente ocurrió en el punto de paso prohibido a peatones y otros vehículos, pero además tenía muy baja visibilidad. Hasta la zona se desplazaron varias unidades de los Mossos, la Guardia Urbana de Molins de Rei y la Policía Local de Papiol.

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Hasta el lugar también acudieron varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. La policía catalana, en colaboración con Adif, ha mantenido abierta una investigación para esclarecer las causas del atropello mortal.

Las primeras hipótesis de la investigación que han abierto las autoridades

Sin embargo y, pese a haber una investigación abierta para determinar lo ocurrido, las primeras hipótesis apuntan a que el ciclista fue alcanzado por el tren, que no tuvo tiempo de reacción para frenar y evitar la colisión, ya que había invadido las vías para cruzar hacia el otro lado, aunque no estaba permitido el paso por el punto en el que fue encontrado sin vida.

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Las autoridades no han confirmado más detalles sobre su identidad y tampoco si iba acompañado, aunque se cree que estaba solo cuando ocurrió el fatídico atropello. Los pasajeros del tren, en un principio, no habrían sufrido ningún daño ni han tenido que ser atendidos por el shock del momento.