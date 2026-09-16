Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 19:30h.

El niño ha sufrido un grave traumatismo craneoencefálico por el que permanece ingresado en el hospital tras ser golpeado por el vehículo que se dio a la fuga

Un niño de 12 años sufre una fractura de cráneo tras ser atropellado en Torremolinos cuando iba al instituto por un conductor que se dio a la fuga

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La Policía de Torremolinos estaba buscando al conductor que se dio a la fuga después de atropellar a un menor de 12 años en Torremolinos y provocarle una fractura de cráneo. Sin embargo, las autoridades han conseguido detenerles cuando estaba a punto de coger un avión con destino Mánchester.

Según ha confirmado ‘Diario Sur’, la investigación se activo de inmediato para tratar de dar lo antes posible con el responsable. Los hechos ocurrieron a las 9:45 de la mañana del pasado martes, cuando el menor se dirigía al su instituto. El herido estaba cruzando por un paso de peatones cuando fue alcanzado por el vehículo, que, en vez de pararse y socorrer al menor, se dio a la fuga.

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La Policía Local pudo identificar el vehículo, un Opel Corsa blanco, verificando que se trataba de un coche de alquiler y, siguiendo la pista, los agentes pudieron llegar a tiempo al aeropuerto de Málaga, donde comprobaron que el acusado estaba subido a un avión que estaba a punto de despegar con destino a Mánchester.

El estado actual del menor atropellado

Los agentes de Málaga realizaron una actuación conjunta con la Policía Nacional, quienes accedieron al interior de la aeronave y consiguiendo que el sospechoso se bajase del avión. Después, fue la Policía Local de Torremolinos quien ha procedido a su detención según confirma el mismo medio.

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Fuentes municipales han confirmado que el arrestado permanece en la Jefatura de la Policía Local a la espera de ser puesto a disposición judicial. Por su parte, el pequeño de 12 años continúa ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga a causa de la fractura de cráneo que le provocó el impacto del coche. Aunque los sanitarios no han trasladado más información sobre su estado de salud actual, sí que, el mismo medio, confirma que los médicos le tendrán que realizar más pruebas.