Asun Chamoso 13 OCT 2026 - 04:29h.

Un estudio en ratones de la Universidad Pompeu Fabra prueba los beneficios de la vacunación más allá de la protección frente a la infección

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BarcelonaLa vacunación no solo previene las enfermedades causadas por infecciones agudas, sino que también protege contra las secuelas inmunitarias a largo plazo que pueden producirse tras una infección viral aguda. Esta es la principal conclusión de un estudio dirigido por el Laboratorio de Biología de la Infección de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) realizado con ratones. En concreto, muestra cómo, tras recuperarse de una infección viral aguda, los animales experimentaron un largo periodo de disminución de la capacidad de respuesta inmunitaria, lo que comprometió la capacidad del sistema inmunitario para responder eficazmente a futuras amenazas. La vacunación previa evitó estas consecuencias perjudiciales, y preservó la función inmunitaria.

A menudo se piensa que detrás de infecciones virales agudas como el resfriado común o una infección viral gastrointestinal como una simple secuencia de acontecimientos: el virus se propaga y provoca los síntomas de la enfermedad; a continuación, el virus se controla y, finalmente, el enfermo se recupera. Este proceso general también genera una inmunidad específica contra el virus que ayuda a protegernos frente a futuros contactos con el mismo patógeno.

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El estudio demuestra que recuperarse de una infección viral aguda puede suponer un coste a largo plazo para el sistema inmunitario. Mediante un modelo de ratón con infección aguda, los investigadores descubrieron que, aunque los animales controlaban el virus y se recuperaban de la fase aguda, su sistema inmunitario permanecía alterado durante mucho más tiempo. "Existe la percepción generalizada de que una infección viral aguda es un episodio relativamente leve y transitorio: una vez que se controla el virus y desaparecen los síntomas, el organismo se ha recuperado por completo y vuelve a la normalidad. Pero esta visión puede subestimar consecuencias que no son visibles de inmediato y que pueden persistir mucho tiempo después de que la infección se haya resuelto", explica Andreas Meyerhans, catedrático de investigación ICREA en la UPF, que ha dirigido la investigación.

Alteraciones en el bazo

Como efecto colateral de la respuesta inmunitaria generada para controlar y eliminar el virus, los investigadores observaron una alteración sustancial de la arquitectura del bazo en los ratones recuperados. El tejido desarrolló fibrosis, mientras que la organización y la localización de las células inmunitarias se vieron notablemente alteradas. Estos cambios afectaron a las interacciones celulares necesarias para la correcta activación de las células T, que desempeñan un papel clave en la inmunidad adaptativa a la hora de reconocer y eliminar las células infectadas. En consecuencia, los animales, tras recuperarse de la infección aguda, mostraron una alteración prolongada en su capacidad para generar nuevas respuestas inmunitarias cuando se les expuso a nuevas infecciones.

"La infección puede controlarse, pero eso no significa necesariamente que el huésped se haya recuperado por completo. Nuestros descubrimientos muestran que las consecuencias inmunitarias de una infección viral aguda pueden persistir más allá del periodo en el que el virus es detectable, y dejar a los animales en un estado de inmunodeficiencia", afirma Paula Cebollada, primera autora del estudio.

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La vacuna previa protege

La siguiente pregunta que se hicieron los investigadores era si existía alguna forma de prevenir estas consecuencias a largo plazo. La vacunación era la opción más obvia. En este modelo con ratones, los animales previamente vacunados no mostraron ninguna de las alteraciones observadas tras recuperarse de la infección aguda: la arquitectura de su bazo permaneció intacta y la funcionalidad de sus células T fue comparable a la de los ratones sin vacunar. "Los animales vacunados no presentaron disfunción de las células T ni alteraciones esplénicas tras recuperarse de una infección viral aguda. Esto significa que la vacunación no solo previno la enfermedad derivada de la infección aguda, sino que también preservó la capacidad del sistema inmunitario para hacer frente a nuevos retos", explica Cebollada.

Estos resultados llegan en un momento en el que las decisiones sobre la vacunación y la prevención de enfermedades infecciosas están cada vez más determinadas por las políticas públicas. "Los beneficios de la vacunación que destaca esta investigación son importantes no solo para la asistencia sanitaria, sino también para la forma en que comunicamos el valor de la vacunación a la población en general", subraya Meyerhans. Y añade: "Es importante que los ciudadanos sean conscientes de la protección más amplia que puede proporcionar la vacunación y sigan confiando en las vacunas como una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades. En pocas palabras, las vacunas aportan importantes beneficios para la salud a un coste social relativamente bajo".