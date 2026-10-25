Una estudiante asegura que la mayoría de los que acudieron a la protestas eran de fuera y solo querían liarla

Así se gestó la convocatoria de los jóvenes en TikTok para los disturbios en Barcelona que buscan replicar los de Francia

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BarcelonaLas tiendas de Barcelona están destrozadas tras la violencia extrema de la protesta de ayer. En poco más de cuatro horas, 500 jóvenes vestidos de negro y con la cara tapada irrumpen en bloque para arrasar negocios.

I.S., alumna de instituto, acudió ayer con unos compañeros a la protesta de la plaza Catalunya de Barcelona para exigir mejoras educativas, pero enseguida se dio cuenta de que la convocatoria, de la que supo por WhatsApp, no tenía nada que ver con los estudiantes: "No iban a manifestarse, sino a delinquir".

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En una entrevista con EFE, esta alumna de segundo de ESO de un instituto de Barcelona lamenta que los graves disturbios desatados en la protesta de ayer "están manchando el nombre" del colectivo de estudiantes y asegura que el grueso de los que acudieron a la convocatoria "solo querían liarla", sin ningún interés en las reivindicaciones educativas.

La estudiante acudió ayer a la plaza de Catalunya de Barcelona con una pancarta con el lema "Contra el sistema, instis en lucha", que han reproducido algunos medios de comunicación. Junto a varios compañeros, empezaron a corear consignas para exigir mejoras educativas y algunos de los concentrados se sumaron a ellos, pero la mayoría se dispersó y "la empezó a liar" en cuanto llegó la policía.

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I.S., de 17 años, se enteró de la protesta de ayer a través de un grupo de WhatsApp que se puso en marcha hace una semana y que sumó hasta 600 manifestantes. Solo en el primer día se unieron 200 personas, algo que le sorprende porque, explica, en otro chat de estudiantes "pacíficos" en el que ella participa les costó llegar a los 300 en una semana y media.

"No eran de Barcelona", señala la joven

La protesta había empezado a convocarse en Instagram y TikTok hacía una semana, a través de mensajes que llamaban a manifestarse de forma violenta y que facilitaban un código QR con el que sumarse a grupos de WhatsApp y Telegram, desde los que se daban instrucciones sobre cómo participar en la concentración de plaza Catalunya: de negro, con el rostro cubierto y pertrechado de material pirotécnico.

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La mayoría de los miembros del grupo de WhatsApp al que ella se sumó eran de fuera de Barcelona, asegura la estudiante, ya que anunciaban que llegarían "desde lejos o en tren", y desconocidos para ella y su entorno. Ya al inicio dejaron claro que su propósito era provocar actos vandálicos y violentos.

I.S. tiene un chat paralelo en el que estudiantes de toda Cataluña se están organizando para sumar sus reivindicaciones a la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Por la mañana, estuvieron preparando las pancartas en un local de la Organización Juvenil Socialista (OJS), que apoyan sus reivindicaciones, pero apenas pudieron exhibirla en la concentración de ayer. Cuando empezaron los incidentes, abandonaron la movilización.

"Lo de ayer fue una vergüenza", dice la estudiante

"Nosotros ya habíamos dejado claro antes que no estábamos de acuerdo con lo que iba a pasar, que la manifestación no estaba comunicada, que no teníamos tiempo para organizarla", afirma I.S..

Por eso, lamenta que los medios hayan vinculado su pancarta con la protesta que derivó en alborotos: "Dimos la cara al principio y ahora se nos tacha a todos de malos", afirma.

"Lo de ayer fue una vergüenza, la gente dice que hay que liarla para ser escuchados, pero yo estoy en contra de eso. Robando no vas a conseguir nada, si lo haces te estás quitando derechos, estás dejando que te vean como el malo", lamenta.