Asun Chamoso 01 NOV 2026 - 06:00h.

Sergi Roure ha ganado el título con su tractor alemán Holder B12 de los años sesenta en Austria

El joven, vecino de Fondarella (Lleida), forma parte de Amics dels Tractors Antics de Ponent para reivindicar la memoria

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Lleida"Mi primera palabra fue tractor. Eso me dicen mis padres", recuerda Sergi Roure con una sonrisa. Una pasión de toda la vida que le viene de familia: "Mis abuelos eran payeses. En casa, tenemos tierras. Lo llevo dentro. Me gustan los tractores porque los he visto trabajar en casa. Es por el recuerdo de verlos y por la historia que hay detrás de estas máquinas y cómo ha evolucionado el campo con ellas. También me interesan por la maquinaria antigua y su historia".

Y ese interés le llevó a darles una segunda vida. "Tenía el tractor de casa, que era un Ebro 160, que había comprado mi abuelo. Empecé a arreglarlo y a restaurarlo. Lo usaba para ir a concentraciones de tractores antiguos y trabajos puntuales. Y como con la afición, nunca tienes suficiente, surgió la ocasión al ver el anuncio de un tractor en una localidad cercana. Era el primero. Tenía 18 años cuando lo compré por unos 600 euros", recuerda el joven, de 27 años, de Fondarella (Lleida).

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Es un Holder B12, un vehículo "muy pequeño, de 12 caballos, fabricado en Alemania en 1960. Hacía tareas muy concretas en terrenos de olivos y almendros para ir entre ellos. Quedó anticuado enseguida. Lo he restaurado todo".

Una afición que fue a más, al sumarse a la asociación Amics dels Tractors Antics de Ponent y asistir a encuentros de tractores clásicos. Una entidad con 140 socios: "Antes se coleccionaban tractores antiguos que se tenían de la infancia o por sus características técnicas. No se compartía la afición. La asociación se creó por el vínculo de varias personas con la voluntad de compartir experiencias y ver otras maquinarias", señala.

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Concurso único en Austria

Y Sergi dio un paso más y decidió apuntarse a su primer concurso: "Cierran una carretera de la montaña del Grossglockner y se hace la subida con el tractor. Es una subida de trece kilómetros con un 10% de desnivel. Nos apuntamos con ese objetivo. Hay una prueba de habilidades, en la que no pensaba". Así, se inscribió con su tractor y también Oriol Borràs, de Balaguer (Lleida).

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Con los dos tractores en un remolque, emprendieron camino a Austria. Dos días y 1.700 kilos después, llegaron al Oldtimer Traktor Weltmeisterschaft, en Bruck-Fusch, en la región austríaca de Salzburgo. Está considerado el campeonato del mundo y el único concurso de tractores clásicos en Europa. Han sido los primeros españoles que han participado en las 24 ediciones de esta competición internacional de 450 tractores de 15 países.

Una vez allá, sin entrenar y sin prepararse, Sergi participó en las pruebas de precisión al volante de su Holder B12. "Colgaban una regadora unida al tractor por una cuerda y con el tractor la tenías que estirar para llenar un cubo de agua. Otra consistía en acertar con una flecha colocada en el capó en una diana. También situar el tractor entre dos pilares o escoger una carta con una distancia escrita que tenías que recorrer a ojo", detalla.

Campeón del mundo

Y sin esperarlo, Sergi es el campeón del mundo de habilidades en tractor antiguo. "Al anunciarlo, no nos los creíamos. Fue una euforia total. Y eso que no sé alemán. Es un más a más a mi carrera con los tractores antiguos. Es un reconocimiento importante. Es una afición poco reconocida". Y añade: "Es reivindicar la memoria. Te sientes orgulloso. Está bien que se reconozca la afición que tenemos y la labor que hacemos de la conservación del patrimonio agrario de nuestros antepasados".

Ahora Sergi piensa en repetir en Austria el año que viene porque "querría ganar la subida. Hay dos tramos cronometrados y se tiene que hacer el mismo tiempo en los dos recorridos". Con su inseparable tractor, asistirá al encuentro internacional de la marca Holder, más una ruta por el Pirineo de tractores antiguos. Sergi quiere continuar camino junto a su tractor clásico.