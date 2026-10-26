Manuel Pimentel Granada, 26 OCT 2026 - 07:30h.

Asaja realiza demostraciones de los tractores autonómos en cultivos de olivar y cereal de Píñar y Chimeneas, en Granada

Los tractores del futuro abren nuevas oportunidades al campo y hace frente a problemas como la escasez de mano de obra y el imparable encarecimiento del combustible

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Un tractor completamente eléctrico, que se mueve solo por la finca, sin conductor y sin diésel. La incorporación de las nuevas tecnologías al sector agrícola continúa avanzando y ya hace posible automatizar las tareas del campo.

Prueba de ello son las demostraciones que la Oficina Acelera pyme de ASAJA Granada ha llevado a cabo dos demostraciones prácticas en la provincia, en las que los agricultores granadinos han podido comprobar el funcionamiento de los tractores eléctricos y autónomos, capaces de realizar diferentes trabajos agrícolas sin necesidad de conductor.

Las jornadas, desarrolladas los días 16 y 17 de octubre con la colaboración de la empresa valenciana Voltrac, especializada en vehículos agrícolas eléctricos y autónomos, han acercado a los agricultores granadinos estas nuevas soluciones tecnológicas para hacer frente a algunos de los grandes desafíos del campo, como la falta de mano de obra y el aumento de los precios de los carburantes.

Pruebas en Chimeneas y Píñar

La primera de las demostraciones se ha llevado a cabo en una finca de olivar situada en Castillo de Tajarja, en el término municipal de Chimeneas. Durante la demostración, los equipos realizaron labores de pulverización con atomizador y desbroce en su aplicación en el tratamiento de cultivos leñosos.

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Duirante la segunda jornada, que ha tenido lugar en una explotación agrícola de Píñar, los tractores eléctricos han relizado demostraciones con cultivador en una parcela de cereal, mostrando las posibilidades que ofrece la conducción autónoma en cultivos extensivos.

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Estas pruebas se enmarcan en las iniciativas destinadas a impulsar la digitalización del sector agrario y proporcionar a agricultores y profesionales herramientas que les ayuden a optimizar las labores del campo. La automatización de determinadas tareas y el desarrollo de maquinaria eléctrica permiten abrir nuevas vías para avanzar hacia explotaciones más desarroladas tecnológicamente.

Impulso a la digitalización del campo

La organización de estas actividades forma parte del trabajo de la Oficina Acelera pyme de ASAJA Granada, integrada en la red de oficinas impulsada por Red.es para fomentar la transformación digital en el campo a través de las pequeñas y medianas empresas, así como autónomos y emprendedores.

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En su convocatoria de 2025, el programa contó con una ayuda de 29 millones de euros para impulsar la digitalización empresarial. Esta financiación está vinculada a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2021-2027, con una ayuda máxima del 80% del presupuesto subvencionable.