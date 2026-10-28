La televisión estatal ha asegurado que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar"

Mbappé se disculpa por la polémica generada en China tras llamar dictador a Mao por un meme: "Mi comentario fue desafortunado e hirió a muchas personas"

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La televisión estatal ha confirmado la suspensión de la retransmisión de LaLiga al considerar que los comentarios del jugador calificando de "dictador" a Mao Zedong "trascienden la libertad de expresión" y que el Real Madrid no puede eludir la responsabilidad que le corresponde. El ente chino de comunicación ha explicado que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar".

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) ha asegurado que no acepta la postura atribuida al Real Madrid de que Mbappé "nunca tuvo intención de ofender" y de que tiene derecho a expresar sus opiniones personales.

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La entidad pública de comunicación, que confirmó este martes que el 26 de octubre había suspendido las emisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, ha reiterado que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar".

El comunicado ha asegurado que las declaraciones del delantero francés "ofendieron al pueblo chino" y "traspasaron límites fundamentales", y sostuvo que el Real Madrid, como club al que pertenece el jugador, no puede desentenderse de lo sucedido.

"Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china; al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario", ha asegurado el comunicado.

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El meme favorito de Mbappé

El conflicto que ha ido escalando comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una entrevista por su meme favorito, respondió que el que más le divertía era en el que aparecía su cara sobre la de un "dictador chino", que circuló durante días por redes sociales.

Las declaraciones del futbolista han provocado un conflicto en China provocando que saltaran por los aires los acuerdos comerciales que tenían las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, con el jugador, además de la suspensión de sus contenidos en plataformas digitales del país.

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El delantero hizo público un comunicado en francés, chino e inglés en el que lamentó sus palabras y expresó su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, este martes, remitió una carta a CMG en la que condenó las declaraciones de Mbappé calificando el asunto de “inaceptable” y pidió disculpas por la ofensa causada. Ninguna de estas disculpas ha servido para calmar al Gobierno chino que se mantiene en sus trece y reclama al Real Madrid más disculpas.