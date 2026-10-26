Claudia Barraso 26 OCT 2026 - 17:12h.

Su perro se interpuso y consiguió que el otro animal le soltase la pierna y dejase de atacarle

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Jermaine Pennat, el exfutbolista que estuvo jugando durante un tiempo en el Real Zaragoza, sufrió un brutal ataque por parte de un pastor alemán por el que ha tenido que recibir, nada más y nada menos, que 50 puntos en la pierna.

Tal y como confirmó el deportista a través de redes sociales, fue su perro quien le salvó la vida, King, un Akita americano, sin el que quizá el jugador no hubiese sobrevivido. “Fui atacado por un pastor alemán al tratar de proteger a mi perro, pero el animal me agarró la pierna, me dejó en el suelo y no parecía que me fuese a soltar”, comienza diciendo en el comunicado.

“King tuvo que intervenir, sin saber muy bien lo que estaba pasando. Se puso a luchar contra el perro y me salvó de una situación horrible para mí. King ha resultado ileso con un pequeño rasguño en la pierna, pero estaba cubierto de sangre”.

Así consiguió que el perro dejase de atacarle

Dice que cuando vio a su perro cubierto de sangre luchando para salvarle, se le hundió el corazón hasta que se dio cuenta de que no era de él. Tras salir del hospital, donde le tuvieron que dar 50 puntos en la tibia, tal y como contó en su programa ‘Talksport’, ha seguido recuperándose en casa. Aunque al final resultó no haber sido nada grave, el exfutbolista podría haber perdido la pierna o, peor, haberse desangrado si no su perro no le hubiese defendido del ataque de ese perro.

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El jugador confirmó que el perro fue atacar a King, pero que él se interpuso para salvarle y le agarró la pierna y comenzó a desgarrársela, sin soltársela hasta que su perro, King, consiguió que le soltase.

Su perro no se ha vuelto a separar de él desde que volvió a casa: “Mi héroe, todavía me protege y trata de cuidarme. King, eres una leyenda, te amo. El mejor amigo del hombre”, y mencionó a su pareja dándole las gracias también por cuidar de los dos después de aquel terrible susto.