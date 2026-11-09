Un incendio en un camión cargado de madera obligada a cortar la AP-7 en Biure, Girona

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GironaUn incendio en un camión cargado de madera, que ha quemado completamente, ha obligado a cortar la AP-7 a la altura del término municipal de Biure (Girona), en ambos sentidos de la marcha.

En concreto, el fuego ha provocado el cierre de esta autopista en el punto kilométrico 16,6, y se ha desviado el tráfico por la salida 6 en sentido sur. Además, ello ha provocado afectaciones en la circulación en dirección hacia Barcelona, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) en redes sociales.

Restricciones de circulación

El camión se ha accidentado poco ante de las cinco de la madrugada, y el vehículo se ha incendiado, ardiendo por completo. El conductor, por su parte, ha resultado herido leve.

Debido a este accidente, los Bomberos de la Generalitat han activado seis dotaciones terrestres, y el fuego ya está extinguido.

Por el momento se mantienen las restricciones de circulación hasta la retirada del vehículo y limpieza de la calzada.