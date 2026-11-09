La red ferroviaria de Cataluña registra esta mañana retrasos generalizados, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales

Renfe está gestionando servicios alternativos de autobuses

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La red ferroviaria de Cataluña registra esta mañana retrasos generalizados, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales, con la línea R7 sin funcionar, debido a "incidencias operativas relacionadas con la gestión de maquinistas", según han informado fuentes de Renfe.

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"Tenemos una mañana complicada con frecuencias de paso alteradas y algunos trenes suprimidos" debido a estas incidencias, han indicado estas fuentes, que han señalado que Renfe está gestionando servicios alternativos de autobuses.

Los trenes circulan fuera de su horario habitual

La compañía está informando a los usuarios de que los trenes circulan fuera de su horario habitual y les recomienda consultar las pantallas y monitores de las estaciones la situación y tiempo de paso de los convoyes.

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Las disfunciones en la circulación de trenes ya empezaron ayer domingo, día en que las líneas R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4 y Regionales Sud de Rodalies de Cataluña volvieron a sufrir retrasos por varias "incidencias operativas", y los trenes de la R8 también registraron demoras superiores a 20 minutos por una avería en la infraestructura en Rubí (Barcelona).

Huelga en Rodalies el 10 y 12 de noviembre

Por otra parte, este lunes se modifican los horarios en el tramo de la R3 entre Vic y La Tor de Querol por las obras que se están llevando a cabo en esta zona, lo que puede generar más incidencias.

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Estas alteraciones ocurren un día antes de que los sindicatos Semaf y Alferro vayan a la huelga en Rodalies el 10 y 12 de noviembre, con servicios mínimos del 66 % en hora punta, jornadas que se sumarán a la huelga general del 11 de noviembre.

Rodalies apela a la responsabilidad de los maquinistas para garantizar el servicio

Por su parte, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha apelado a "la responsabilidad" de los maquinistas de Renfe para garantizar el servicio ferroviario en Cataluña y ha recomendado a los usuarios que busquen alternativas para sus desplazamientos ante una semana que será "muy compleja".

En declaraciones a '3Cat', Òscar Playà ha asegurado que las demoras y alteraciones del servicio de este lunes, que siguen a las que ya se produjeron ayer, domingo, tienen su origen en el conflicto a nivel estatal de los maquinistas con Renfe.

Según ha explicado, los maquinistas han roto una serie de pactos alcanzados hace meses relativos a los turnos de trabajo y ello ha empujado a Rodalies a aplicar los llamados "turnos reglamentarios", que obliga a los maquinistas a empezar y acabar la jornada en la estación de Sants, en Barcelona, con independencia de que el convoy que deben conducir salga de otro punto de Cataluña.

El conflicto entre maquinistas y Renfe

"Como empresa no hemos modificado ningún turno de trabajo. No tenemos ninguna razón para hacerlo. A raíz del conflicto a nivel estatal, los sindicatos nos comunican que rompen una serie de pactos y nos vemos obligados para poder sacar trenes a poner los turnos reglamentarios", ha dicho.

El director de Rodalies ha subrayado que la situación que se ha creado "no la queremos" y que la voluntad es poder solucionarla. Ante una semana que se presenta muy complicada para la movilidad debido a la confluencia de los paros en la red ferroviaria con la huelga general del 11 de noviembre, Playà ha instado a los maquinistas a cumplir los servicios mínimos.

Playà ha augurado "una semana muy compleja" y ha recomendado a los usuarios de Renfe que busquen alternativas para desplazarse.En la estación de Sants, el epicentro del sistema ferroviario en Cataluña, los viajeros lamentaban este lunes esta nueva jornada de retrasos y muchos aseguraban que intentarían pasarse al coche en los próximos días.