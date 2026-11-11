Claudia Barraso 11 NOV 2026 - 17:17h.

La alcaldesa ha publicado una imagen en redes sociales de las lesiones que ha sufrido tras defender el comercio

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La alcaldesa de Ripoll y líder de Alianza Catalana, Silvia Orriols, ha asegurado que ha sido agredida por un grupo de manifestantes durante la jornada de la huelga general en su municipio.

Tal y como ha mostrado ella misma en redes sociales, estaba intentado defender uno establecimiento abierto cuando los huelguistas la atacaron. Con una fotografía de su mano morada, manchada y cortada, la alcaldesa ha publicado un post donde denuncia la agresión.

“Algunos de los "huelguistas" me atacaron cuando intenté evitar que destrozaran un establecimiento abierto”, explica en la publicación que no ha tardado en acumular miles de me gustas en redes sociales.

El mensaje de la alcaldesa

Además, en el mismo post ha defendido que no importa cuál sea el establecimiento, pero “si pagan impuestos en Ripoll, creen empleos en el municipio y provean a los pobladores, es mi deber garantizar su seguridad y su derecho a levantar las persianas”.

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Por el momento, la alcaldesa no ha comentado nada más sobre su estado o sobre la identidad de quienes le han agredido. Además, tampoco ha querido aclarar cómo se produjo la agresión y si ha decidido interponer una denuncia a sus agresores.

"Al día siguiente con dinamita", "Sílvia Orriols al pelotón de fusilamiento", "Sílvia Orriols vota por Vox", "quienes siembran miseria cosechan rabia, rabia, rabia", "fascistas fuera de nuestros barrios"... He tenido que recordarles a los manifestantes varias veces que el motivo de la protesta era la falta de vivienda... porque, pobres, parecían perdidos", añadía en otro mensaje publicado en la red social 'X'.