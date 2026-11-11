José Rocamora Paz Serrano 11 NOV 2026 - 15:53h.

Dos detenidos y cargas policiales contra los manifestantes que cortaron la Gran Vía de Madrid.

Última hora de la huelga general: reabre la Gran Vía de Madrid tras el corte de los manifestantes y las cargas policiales

Compartir







El 11N es una huelga general tan inusual como peculiar. Fue convocada cuando ya se había anunciado el adelanto electoral. Se celebra en plena precampaña. El propio gobierno, contra quien suelen ir estas huelgas, ha decidido secundarla. Salvo dos ministros, el resto hoy no tiene agenda. ¿La oposición? Todo lo contrario. Todas las caras del PP están o han estado en actos públicos. Valorar el seguimiento va a ser complicado. Casi todo el país está en alerta por lluvias, con clases suspendidas y recomendaciones de no salir de casa. Y luego es la primera huelga celebrada tras la pandemia con el teletrabajo implantado en muchas empresas.

A pesar de todo, se ha notado mucho en grandes ciudades como Madrid donde se han vivido momentos de tensión con dos detenciones en La Gran Vía, arteria principal de la ciudad que los huelguistas querían cortar. Los agentes antidisturbios se lo han impedido. Algunos han sido reducidos en el suelo. Los agentes lo dejaban claro y llamaban a la dispersión. "Súbanse hacia atrás, por favor, ¿vale?". "Deben abandonar la calzada".

PUEDE INTERESARTE Suspenden las clases en 30 municipios del litoral de Cádiz y Huelva al elevar a fase emergencia el Plan de Inundaciones

Los manifestantes contestaban al grito de ¡Vamos a ocupar toda la cidad", ¡La lucha es el único camino! o ¡Estas son nuestras armas! Las grandes cadenas bajaban sus persianas. Los agentes protegían sus puertas y hacían retroceder al público. Hubo momentos en que la Avenida quedaba cortada, dividida entre huelguistas y policía. En medio una tensión los huelguistas gritaban: ¡no se pega no se pega!

Poco después todo había acabado. La gente paseaba tranquila por la policía, sin rastro de los manifestantes, que despejaban la zona para la manifestación.