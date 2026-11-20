Asun Chamoso 20 NOV 2026 - 05:30h.

La maestra camisera Teresa Ballesté, de 34 años, tiene su taller en Barcelona

Es la única mujer al frente de una camisería artesanal, un oficio que reivindica

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BarcelonaEn un entramado de pasillos, en una galería comercial, como en un salto en el tiempo, se esconde el universo de Teresa. Desde hace cinco años, es el hogar del taller de esta maestra camisera. "Es otro laberinto, donde atiendo a los clientes, tomo medidas y corto las camisas. Más escondido, está la plancha y mi pequeño ejército de máquinas de coser. Estoy rodeada de mis referentes culturales como libros, música y artistas que me inspiran. La camisería es mi expresión artística. Digo que no soy diseñadora. Me gusta rescatar la historia de las camisas. Me encanta ver cómo la misma prenda adquiere matices dependiendo del contexto", describe Teresa Ballesté.

A sus 34 años, esta barcelonesa es la única mujer al frente de una camisería artesanal: "Nunca he sentido una diferencia por ser mujer. Se hace raro al ver que no hay más. Genera una sensación extraña. Ahora me resulta triste: ¿cuántas mujeres no se acercan como clientas o futuras aprendices porque lo perciben como algo masculino? Para mí, la ropa no tiene género".

Teresa también es la primera mujer con el Certificado de Calidad de Camisería Artesanal de la Asociación Española de Sastrería, un sello del que es directora. "En el caso de la camisa, el patrón tiene que estar hecho a medida y más de la mitad del proceso, se confecciona a mano. Así gana movilidad y el tejido no se rasga. Una camisa industrial, a máquina, son unas tres horas y media, desde que se corta hasta que se termina, y una artesanal entre nueve y diez horas. Es el doble de trabajo".

"Me da paz y felicidad"

Su vocación se cruzó en su camino por curiosidad. "La confección siempre me había llamado la atención. Mi abuela era muy buena confeccionista. Quiso ser modista. Fue su sueño frustrado. Y eso deja un poso. Me acuerdo de que me hizo un traje de flamenca. ¿No sabes tú lo que hizo mi abuela?". Y así, un día Teresa se apuntó a un curso de patronaje tras dejar atrás un curso de maquillaje, su paso como monitora y una incursión audiovisual. "Y ahí hice mi primera camisa. No las tenía en el armario. Me llamaron la atención los cuellos y los acabados. Y decidí regalar una camisa por el cumpleaños de un novio. Lo dejé todo y monté el taller de costura. Me da paz y felicidad. Me ha ayudado a tolerar la frustración, a dar tiempo a los procesos de aprendizaje, que son horas y paciencia", recuerda.

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Y así es como esta maestra camisera cumplió un sueño de infancia: "Desde pequeña, quería encontrar algo especial. Desde la primera camisa que hice, sentí que era especial en mi vida. A medida que descubrí mi oficio, me gusta su historia y la de la prenda. He ido viendo que ha quedado en segundo plano".

Un oficio y un mundo que descubrió de la mano de Manel Manobens, su maestro en Santa Eulàlia, la tienda multimarca de moda de lujo del paseo de Gràcia de Barcelona. "Es distinto a la sastrería. El maestro camisero hace camisas, sobrecamisas, batas, batines, pijamas y también calzoncillos", detalla.

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Es en su 'atelier' donde pasa todo: "Atiendo a los clientes, corto, coso y plancho las camisas. Es muy interesante cómo cinco milímetros pueden cambiar el ajuste del patrón por completo. Cada cliente tiene una composición corporal única. No es simétrico. La camisa son los dos primeros palmos desde la cara. Si el cuello encaja bien y cierran bien los primeros botones, casi nadie va a mirar nada más. La carta de presentación de la camisa es que el ajuste, tanto en hombros como en cuello, sea perfecto. El secreto es la calidad de los tejidos, un buen patrón y una buena confección".

Su estilo es "intentar llevarme a los clientes al lado oscuro, que son los cuellos grandes de los setenta. Además, intento fomentar la joyería como los gemelos o el pasador para cuello o corbata". Una pieza hecha a mano y a medida, que despierta emociones: "Me encanta ver cómo se sienten la primera vez. Me hace compartir la sensación con mis clientes de: ¡Me veo bien! ¡Me gusto! Muchas camisas son especiales por la capacidad de subir la autoestima y de hacer feliz. Es muy especial". Como especial fue el encargo de "un señor que me llamó para que le hiciera una camisa para que le enterraran con ella con el escudo del Betis bordado".

Cerrar el círculo

El músico Nacho Vegas, el escritor Juan Gómez-Jurado, el humorista Javier Cansado y los cineastas Rodrigo Cortés y Quentin Tarantino tienen en su armario una camisa de Teresa Ballesté. "Intento acercarme a personas que me inspiran. A Rodrigo Cortés le ofrecí una camisa. Era como cerrar el círculo. Tengo mucho de ti por tu trabajo y quiero que tú tengas algo de mí. Cuando supe que Tarantino venía a Barcelona a presentar su libro, pensé: 'Le tengo que hacer una camisa'. Busqué al representante y le envié un correo. Me contestaron y me facilitaron las medidas. Me vine arriba porque era un icono en mi adolescencia. Le bordé a mano las ochenta películas más importantes de su infancia. La camisa se la entregué al jefe de seguridad. Sé que la recibió, pero nunca más se supo. Eso sí, lo disfruté y estoy muy orgullosa", señala.

Teresa quiere dar un paso más para dar a la camisería su lugar, un espacio que no tiene ni en la Real Academia Española. "Faltan estudios y reconocimiento. Me he puesto a investigar. La camisería hasta el siglo XIX la hacían las mujeres en casa. Mi teoría es que es un oficio que ha quedado tapado".

Recientemente, ha iniciado una investigación 'La camisería española. Estudio de un oficio, su desarrollo e identidad', con la ayuda y mentoría de la historiadora Silvia Ventosa, que es "una forma de devolverle a mi oficio todo lo que me ha dado. Es un estudio para que se sepa que existe y no se pierda. También es poner en valor la tradición y el oficio. Un oficio que me ha dado un sentido y una razón de ser".