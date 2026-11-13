Asun Chamoso 13 NOV 2026 - 05:30h.

Emili Cabanyes, compañero de clase de arquitectura de Gaudí, guardó 37 dibujos entre 1876 y 1880

Josep Maria Tarragona y Xavier Jové han analizado diez originales, con dos autorretratos

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BarcelonaSon pocos los dibujos de Antoni Gaudí que quedan. Un incendio en su obrador en la Sagrada Familia en 1936 los destruyó casi todos. Una carpeta atesora 37 originales conservados más un siglo por un compañero de clase en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que fue arquitecto municipal y alcalde de Mataró. "Emili Cabanyes i Rabassa guardó una carpeta del joven Gaudí que se ha transmitido, como un tesoro, por herencia durante cuatro generaciones, y ahora hemos sacado a la luz diez dibujos representativos", explica Josep Maria Tarragona, biógrafo del arquitecto.

Son dibujos de Gaudí entre 1876 y 1880, los últimos años de carrera y los primeros de ejercicio profesional: "Hay dos autorretratos, figuras, elementos decorativos, terminales y coronamientos de edificios góticos y clásicos, una estructura metálica de una nave industrial, el croquis de la ubicación de la nave de blanqueo de la Cooperativa Mataronense con un sifón para evacuar las aguas, un Cristo crucificado y bocetos de esculturas asirias porque fue un gran aficionado a la arqueología".

Aún recuerda el momento en que vio por primera vez la llamada "Carpeta de Mataró". "Fue muy emocionante. Al abrirla, al verlo, ¡si es él! A los 24 años es el mismo Gaudí de mayor con aspecto barbudo y bohemio. Y en medio hay una etapa de dandi. También me emocioné al leer la palabra blanqueo escrita de su mano, que es la primera gran obra de arcos catenarios, que es su gran aportación a la historia de la arquitectura a compresión", recuerda Tarragona.

En su investigación científica de tres años, el biógrafo, que ha contado con la colaboración de Xavier Jové, no tiene dudas sobre la autoría: "Hemos comparado con otros dibujos de Gaudí. Las palabras y las cifras con el 'Manuscrit de Reus', un documento de 80 páginas escrito por Gaudí en 1878, que es la misma época".

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Han examinado hasta el último detalle como "el tipo de papel que era de calco, de blocs de dibujo, vegetales o de tela. Y, sobre todo, el trazo personal de Gaudí en cómo ponía y levantaba el lápiz del papel. Son trazos cortos, con una fuerte intensidad en los puntos clave, muy repasados en el resultado final. Las pruebas son unas líneas muy finas".

Y en los primeros pasos descubiertos de ese artista, "hay un autorretrato de la mano izquierda. Es un divertimento de artistas jóvenes. No está datado con precisión y es de 1876 a 1878. Y el otro autorretrato está hecho delante de un espejo y tiene el mismo aspecto que tuvo a los 70 años. Hay uno de frente y otro de perfil". En el papel, una anotación a mano del mismo Cabanyes: "Dibuixats per Gaudí 1876. Ell".

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Un Gaudí casi desconocido

Todo un hallazgo de una etapa casi desconocida del arquitecto: "Hay poca información porque no hablaba de esos tiempos y, en general, no hablaba sobre sí mismo. Se va de Mataró por las calabazas que le dio Pepeta Moreu y se orienta con los grandes clientes de Barcelona, que son Eusebi Güell y Josep Maria Bocabella, el promotor de la Sagrada Familia. Y la etapa juvenil queda atrás, como un pasado".

Un pasado que ha saltado al presente para "estudiar su personalidad, vemos lo que gustaba y qué detalles copiaba. Como artista, vemos la manera de dibujar y proyectar de adulto. Se ve una continuidad entre el joven Gaudí y el gran Gaudí que conocemos. Es el mismo artista. Era muy estudioso. Se interesaba por la tradición arquitectónica, la escultura y la naturaleza. Y tener esta documentación es una gran aportación".

La investigación continúa con los otros 27 dibujos originales guardados en la carpeta como "plantas, elementos decorativos, algunos de animales fantásticos o técnicos. Algunos son de temática religiosa que parece que se refieren al proyecto de una capilla, que no hemos identificado. Y otros de máscaras y rótulos que podrían ser para un teatro". Serán los siguientes en salir a la luz para seguir descubriendo a Gaudí.