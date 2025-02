¿Apagar el WiFi por la noche te ayuda a ahorrar en la factura de la luz?

Con la factura eléctrica pocas veces dándonos tregua en el precio de la energía , todo ahorro puede ser bueno para llegar a fin de mes más desahogados. Puede que entre los aparatos eléctricos que estás pensando en desenchufar para reducir la factura , como por ejemplo al irnos a dormir, hayas considerado al router WiFi, por no necesitarlo en dichas horas. Sin embargo, ¿merece la pena a nivel de ahorro energético y de dinero?

Es sabido que hay muchos aparatos eléctricos que gastan más energía de la que pensamos y no cuando los estamos usando activamente, sino cuando están enchufados, aunque no los estemos utilizando, en posición de stand-by. Sucede con los televisores para poder obedecer al mando a distancia al querer encenderlo, con la lavadora cuando se queda con el piloto encendido aunque haya terminado el programa, con el router por la noche, etc.