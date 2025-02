Pedro Piqueras y Paula Echevarría quisieron dedicar unas palabras a Jesús Calleja para animarlo en su aventura espacial. Dos buenos amigos del aventurero que se rindieron ante su valentía de subir en la nave 'New Shepard' y ascender por encima del límite atmosférico.

Tras esto, el periodista responde a si habría subido al espacio con Jesús Calleja: "Si él me hubiese pedido volar con él en esa nave, después de caminar sobre el volcán de La Palma a 300 grados por debajo de los pies, seguramente me lo habría pensado, pero final le habria dicho que 'no".