Jesús Calleja ha narrado cómo ha sido su viaje al espacio y qué es lo que ha sentido a bordo de la 'New Shepard'

El aventurero también ha tenido unas palabras para aquellos que dudan si la Tierra es redonda

El problema al que se enfrentó Jesús Calleja en el espacio: "Pensé que nos caíamos en picado"

Día emocionante el que ha vivido Jesús Calleja. El aventurero leonés se ha convertido en el tercer español en viajar al espacio tras participar en la misión NS-30. Un apasionante viaje de 11 minutos con el que Calleja ha cumplido un sueño de niño.

El explorador, que cuenta que "aún no he abierto el WhatsApp", ha participado en una videoconferencia con otros periodistas en la que ha contado la experiencia de su viaje y cómo lo ha vivido.

"He salido colapsado de emoción. Al mirar por la ventana ahí arriba no podía creer lo que estaba viendo. No tenía interiorizado lo que iba a ver. Es tan sorprendente lo que ves que colapsé. Recuperé mi sueño de niño, el que he ido trabajando", cuenta emocionado.

Lágrimas en el espacio

El aventurero no ha podido contener la inmensa emoción de haber emprendido ese viaje. "Pensé que estaba cayendo humedad del aire acondicionado, pero eran mis propias lágrimas. Cuando he llegado abajo he pensado: ponte firme, te está viendo todo el mundo. Vi a mi hermano y no pude evitar entrar en shock de emoción", ha explicado.

Una de las personas que peor lo ha pasado estos días ha sido su madre. "Ella lleva toda la vida sabiendo que cada vez que salgo de casa hago algo. O me voy al Polo Sur, o me voy al Everest. Ya lo tenía digerido, pero irse al espacio no le hizo mucha gracia", ha recordado el aventurero.

Calleja, a los negacionistas: "Si no comprendes que la Tierra no es plana no significa que lo sea"

Calleja contó que este viaje le iba a servir para "demostrar empíricamente" a los terraplanistas que la Tierra, efectivamente, no es plana. "No puedo decir otra cosa que lo que he visto. Con todo el respeto del mundo a ellos", ha dicho.

"La cámara mía lo ha registrado todo. Cuando asciendes y llegas al espacio, la curvatura de este planeta es abrumadora. Es de un azul superintenso,casi fluor.Y el negro del universo no lo he visto en mi vida aquí. Hace que contraste mucho más", describe el aventurero.

Es por eso que Calleja tiene un mensaje claro para los terraplanistas. "No es cierto, no creáis esto. Uno aprende cuando escucha. Creedme, no es plana. No me he dado contra nada. Esas cosas son fruto de ciertas personas que solo creen en lo que ven, pero las dimensiones de la Tierra son tan grandes que no podemos apreciar su curvatura desde aquí", dice. "¿Cómo puede haber una corriente de gente que piense eso? No es real. Si no comprendes que la Tierra no es plana no significa que lo sea", ha sentenciado Calleja.

